SpaceX heeft zijn grote raket Starship in de baan rond de aarde gebracht. Een enorme mijlpaal voor het bedrijf want hierdoor konden 26 satellieten succesvol worden geïnstalleerd: iets dat anders 20 Falcon 9-lanceringen had gekost. Maar, niet alles ging van een leien dakje. De missie wel werd iets eerder afgebroken dan het plan was.

Starship in de baan rond de aarde

Tot nu toe waren de testvluchten van Starship een teentje in het water: binnen een uur waren ze weer terug op aarde. Nu is Starship wat langer in de baan rond de aarde blijven hangen. Flight Test 14 was ook weer niet heel erg lang, maar hij vertrok om 14:49 uur Nederlandse tijd om vervolgens niet helemaal geweldig te lanceren. Een deel van de raptormotoren stopten er al vrij snel mee, maar gelukkig werd dat goedgemaakt door andere motoren.

Dat maakte het wel iets moeilijker om 6 rondjes rond de aarde te maken: hij is uiteindelijk een kleine 3 uur in de ruimte geweest. Hij heeft daarbij dus wel de 26 satellieten succesvol in de baan rond de aarde gebracht. Dat zijn satellieten voor Starlink, het internetnetwerk van Musk. Helaas was het einde van de missie ook niet helemaal zoals gewenst: hoewel Starship goed en wel afdaalde en rechtop in de Stille Oceaan terecht te komen, explodeerde de boel toch. Dat is ook nog nooit anders geweest, maar dat is wel de wens, want zo kan het allemaal makkelijker worden hergebruikt.

Mars

Het is uiteindelijk de bedoeling om met Starship naar Mars te gaan, maar daar is nog heel wat werk voor nodig. Het is met meer dan 120 meter wel een gigantische raket die veel kan meenemen, maar tot nu toe heeft hij nooit echt een heel cleane lancering gedaan. Nu zijn de ambities ook groot, zeker voor het landen op aarde, maar Musk is er nog steeds van overtuigd dat Mars haalbaar is. Sowieso zal Starship dan moeten tanken in de ruimte, en dat moet nog worden getest.