SpaceX heeft zijn grote raket Starship in de baan rond de aarde gebracht. Een enorme mijlpaal voor het bedrijf want hierdoor konden 26 satellieten succesvol worden geïnstalleerd: iets dat anders 20 Falcon 9-lanceringen had gekost. Maar, niet alles ging van een leien dakje. De missie wel werd iets eerder afgebroken dan het plan was.
Starship in de baan rond de aarde
Tot nu toe waren de testvluchten van Starship een teentje in het water: binnen een uur waren ze weer terug op aarde. Nu is Starship wat langer in de baan rond de aarde blijven hangen. Flight Test 14 was ook weer niet heel erg lang, maar hij vertrok om 14:49 uur Nederlandse tijd om vervolgens niet helemaal geweldig te lanceren. Een deel van de raptormotoren stopten er al vrij snel mee, maar gelukkig werd dat goedgemaakt door andere motoren.
Dat maakte het wel iets moeilijker om 6 rondjes rond de aarde te maken: hij is uiteindelijk een kleine 3 uur in de ruimte geweest. Hij heeft daarbij dus wel de 26 satellieten succesvol in de baan rond de aarde gebracht. Dat zijn satellieten voor Starlink, het internetnetwerk van Musk. Helaas was het einde van de missie ook niet helemaal zoals gewenst: hoewel Starship goed en wel afdaalde en rechtop in de Stille Oceaan terecht te komen, explodeerde de boel toch. Dat is ook nog nooit anders geweest, maar dat is wel de wens, want zo kan het allemaal makkelijker worden hergebruikt.
Mars
Het is uiteindelijk de bedoeling om met Starship naar Mars te gaan, maar daar is nog heel wat werk voor nodig. Het is met meer dan 120 meter wel een gigantische raket die veel kan meenemen, maar tot nu toe heeft hij nooit echt een heel cleane lancering gedaan. Nu zijn de ambities ook groot, zeker voor het landen op aarde, maar Musk is er nog steeds van overtuigd dat Mars haalbaar is. Sowieso zal Starship dan moeten tanken in de ruimte, en dat moet nog worden getest.
Het is de vraag of SpaceX bovendien nog wel de maanlander kan leveren: de crew van de Artemis IV-missie zou daarmee op de maan willen landen, voor het eerst in meer dan 50 jaar. Maar het is de vraag of dat haalbaar is: dat moet namelijk in 2028 gebeuren.
From concept to reality.
@SpaceX has successfully deployed Starlink V3 satellites into Earth’s orbit and made contact with them for the first time.
At scale, one Starship carries 60 V3 satellites, the same network capacity as about 20 Falcon 9 launches.