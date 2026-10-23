Microsoft zegt dat het een AI-tool heeft ontwikkeld die kan diagnosticeren als een echte dokter. Het gaat daarbij vooral om de stappen die worden gezet bij het stellen van de diagnose. Volgens Microsoft doet de AI het zelfs twee keer zo accuraat als de gemiddelde huisarts.

AI als de dokter

Het model bekijkt welke vragen er allemaal aan de patiënt moeten worden gesteld. Ook wordt er meteen vastgesteld welke onderzoeken er moeten worden uitgevoerd. Ook komt er een simulatie van een panel van klinische experts bij kijken om de daignoses te controleren.

Medische AI kijkt normaliter vooral op dezelfde manier naar het diagnosticeren van patiënten, maar dit model zou het anders aanpakken. Het doet het in stapjes: eerst de vragen over wat er voorafging, en ook het vaststellen wat er in het fysieke onderzoek moet worden gedaan. Het kijkt dan weer wat er moet worden besteld qua onderzoeken.

Het werkt ondertussen aan allerlei hypothesen. Het kan helpen met 300 bijzondere medische dilemma's. Het zou allemaal veel effectiever zijn dan wanneer huisartsen het doen: die zijn overgeleverd aan boeken en het internet.

AI doet het in stapjes

Er wordt gekeken hoe accuraat het systeem is en dat blijkt op dit moment niet te falen. De onderzoekers stellen bovendien dat de diagnose met AI dus veel goedkoper kan. Het kan het ook meteen goed en wel op papier zetten, zodat een dokter daar ook geen last van heeft. De AI is nog niet op grote groepen patiënten getest, maar het is het plan om dat binnenkort in het Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston te doen.

Het is uiteraard van belang dat een echte dokter ook nog kijkt naar wat de AI zoal heeft gedaan, maar als die op die manier sneller door de juiste vragen kan scannen, dan zou dat inderdaad wel enorm helpen. Ook neemt AI dus een deel van de papierwinkel uit handen en dat scheelt ook weer tijd voor doktoren, die sowieso veel achter de computer zitten.