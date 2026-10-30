Kunstmatige intelligentie draait meestal voor een groot deel in de cloud. Maar wat gebeurt er als je geen internetverbinding hebt? Bijvoorbeeld tijdens een militaire operatie, midden in een rampgebied of op een afgelegen locatie waar hulpdiensten aan het werk zijn. Juist op die plekken kan AI van grote waarde zijn. Getac speelt daarop in met twee nieuwe robuuste laptops, de B360X en B360X Pro, die krachtige AI-toepassingen lokaal kunnen uitvoeren. En ze kunnen ook nog eens tegen een flinke stoot.

AI zonder internetverbinding wordt steeds belangrijker

Wie tegenwoordig ChatGPT of andere AI-diensten gebruikt, is meestal afhankelijk van een internetverbinding. De zware berekeningen vinden plaats in datacenters, waarna de resultaten naar je apparaat worden gestuurd. Dat werkt prima zolang er een stabiele verbinding beschikbaar is. Maar voor defensie, hulpdiensten en professionals die op afgelegen locaties werken, is dat lang niet altijd vanzelfsprekend.

Daarom groeit de belangstelling voor Edge AI. Daarbij worden AI-berekeningen niet uitgevoerd in een extern datacenter, maar rechtstreeks op het apparaat zelf. Dat heeft verschillende voordelen. Gegevens hoeven niet voortdurend naar de cloud te worden verstuurd, toepassingen kunnen sneller reageren en gevoelige informatie kan lokaal worden verwerkt.

Vooral dat laatste is belangrijk in sectoren waar gegevensbeveiliging een grote rol speelt. Denk aan militaire operaties, politieonderzoek of werkzaamheden aan kritieke infrastructuur. In dergelijke situaties wil je niet dat belangrijke processen stilvallen omdat een internetverbinding ontbreekt.

Getac introduceert twee nieuwe AI-laptops

De nieuwe Getac B360X en B360X Pro zijn ontwikkeld voor precies dit soort omstandigheden. Beide laptops maken gebruik van Intel Core Ultra-processors uit de Series 3-generatie en beschikken over Intel AI Boost-technologie. Afhankelijk van de configuratie is een totale rekenkracht tot 180 TOPS mogelijk. Die maximale waarde geldt voor de B360X met Intel Core Ultra X7-processor.

Dat klinkt indrukwekkend, maar belangrijker is wat je ermee kunt. Volgens Getac kunnen de laptops lokaal complexe gegevens verwerken, AI-modellen uitvoeren en professionals ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Daarvoor is niet voortdurend een verbinding met externe servers nodig.

Bij hulpdiensten kunnen dergelijke systemen bijvoorbeeld worden ingezet voor het verwerken van geografische informatie en het ondersteunen van de coördinatie tijdens noodsituaties. Binnen defensie kunnen lokale AI-toepassingen worden gebruikt voor trainingssimulaties en het analyseren van tactische scenario's. De B360X Pro kan bovendien worden uitgerust met een afzonderlijke NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell-videokaart. Daarmee richt Getac zich ook op professionals die zwaardere grafische toepassingen en complexe berekeningen uitvoeren.

Bestand tegen regen, stof en flinke valpartijen

De AI-prestaties zijn slechts een deel van het verhaal. Getac staat vooral bekend om zijn robuuste computers en dat zie je ook terug bij deze nieuwe modellen. De laptops hebben een 14-inch WUXGA-scherm met een helderheid van 1.400 nits. Daardoor moet het scherm ook bij fel zonlicht goed afleesbaar blijven. Het touchscreen is bovendien ontworpen om te functioneren wanneer je handschoenen draagt of wanneer het regent.

Ook de behuizing is gebouwd voor omstandigheden waarin een gewone laptop waarschijnlijk snel problemen krijgt. Beide modellen voldoen aan de militaire teststandaard MIL-STD-810H en hebben een IP66-classificatie voor bescherming tegen stof en krachtige waterstralen. Volgens Getac kunnen de laptops tijdens gebruik bovendien een val vanaf 1,8 meter overleven. Dat maakt ze interessant voor bijvoorbeeld monteurs, militairen, brandweerlieden en andere professionals die hun apparatuur dagelijks meenemen naar locaties waar een traditionele laptop niet voor ontworpen is.

Ook de beveiliging krijgt extra aandacht

Bij apparatuur die wordt gebruikt door defensie en veiligheidsdiensten draait het niet alleen om prestaties en stevigheid. Ook de bescherming van gevoelige gegevens is essentieel. Een laptop die in het veld wordt gebruikt, kan immers kwijtraken, gestolen worden of in verkeerde handen vallen. Daarom speelt hardwarebeveiliging een belangrijke rol binnen het zogenoemde Zero Trust-principe. Daarbij wordt niet automatisch vertrouwd op een apparaat of gebruiker, ook niet wanneer die zich binnen een vertrouwd netwerk bevindt.

Getac heeft de nieuwe modellen daarom voorzien van verschillende beveiligingsmogelijkheden. Zo beschikken ze standaard over TPM 2.0, een smartcardlezer, Windows Hello-gezichtsherkenning en Getac Disk Wipe voor het wissen van gegevens. Optioneel zijn onder andere een vingerafdruklezer en een tweede SSD beschikbaar.

Door AI-toepassingen lokaal uit te voeren, kan bovendien worden beperkt hoeveel gevoelige informatie naar externe servers wordt verstuurd. Dat betekent niet automatisch dat lokale AI volledig veilig is, maar het geeft organisaties wel meer controle over de verwerking en opslag van hun gegevens.

Werken zonder stroomonderbreking

Een ander opvallend onderdeel is het accusysteem. Beide laptops beschikken over twee verwisselbare accu's die tijdens gebruik kunnen worden vervangen. Daardoor hoeft het apparaat niet volledig te worden uitgeschakeld wanneer een accu leeg raakt. Voor professionals die langdurig op afgelegen locaties werken, kan dat een belangrijk voordeel zijn. De B360X Pro wordt standaard geleverd met twee accu's met een hoge capaciteit en kan optioneel worden uitgebreid met een derde accu.

Verder beschikken de laptops over Wi-Fi 7 en Bluetooth 6. Voor situaties waarin draadloze netwerken ontbreken, zijn optioneel onder andere 4G LTE, 5G en dedicated GPS beschikbaar. De opslagcapaciteit kan worden uitgebreid tot maximaal 4 TB.

De toekomst van AI ligt niet alleen in de cloud

Volgens James Hwang, CEO van Getac Technology Corporation, wordt de waarde van AI vooral zichtbaar op plekken waar technologie onder moeilijke omstandigheden moet functioneren. "De echte waarde van artificiële intelligentie komt niet tot uiting in serverruimtes met klimaatbeheersing, maar juist aan de uiterste rand van het netwerk, waar cruciale beslissingen bepalend zijn voor onze veiligheid, defensie en infrastructuur", aldus Hwang.

Het is een interessante ontwikkeling. Terwijl grote technologiebedrijven miljarden investeren in steeds krachtigere datacenters, ontstaat tegelijkertijd een markt voor apparaten die zelfstandig AI-berekeningen kunnen uitvoeren. Niet omdat de cloud overbodig wordt, maar omdat een permanente verbinding met die cloud niet altijd mogelijk of wenselijk is.

Dat geldt niet alleen voor defensie. Ook in de industrie, energiesector, gezondheidszorg en logistiek kunnen lokale AI-systemen een steeds grotere rol gaan spelen. Zeker wanneer snelheid, privacy en betrouwbaarheid belangrijker zijn dan toegang tot de allerzwaarste AI-modellen.

Vanaf november beschikbaar

De Getac B360X en de B360X Pro zijn vanaf november 2026 verkrijgbaar. Prijzen heeft de fabrikant in de aankondiging nog niet bekendgemaakt. Gezien de gespecialiseerde hardware en de zakelijke doelgroep zullen deze laptops vooral interessant zijn voor organisaties die onder bijzondere omstandigheden moeten kunnen blijven werken.

Voor de gemiddelde consument zijn het waarschijnlijk geen laptops die binnenkort op het verlanglijstje staan. Maar de technologie erachter is wel degelijk interessant. De opkomst van Edge AI laat zien dat kunstmatige intelligentie zich steeds verder verplaatst van grote datacenters naar apparaten die we daadwerkelijk bij ons dragen. En als AI zelfs midden in een rampgebied of tijdens een militaire operatie zonder internetverbinding kan blijven functioneren, wordt pas echt duidelijk hoeveel mogelijkheden die ontwikkeling biedt.