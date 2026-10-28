De focus ligt nu wel vooral op slimme brillen, maar eigenlijk zijn die slechts een opwarmertje voor de technologie die er eigenlijk aankomt. De slimme contactlens is veel kleiner en subtieler dan zo'n flink montuur op je hoofd. En aangezien wereldwijd toch al 140 miljoen mensen contactlenzen dragen, is de overstap naar een slimme lens helemaal zo gek nog niet.

Slimme contactlenzen

Wel moet alles natuurlijk een stuk kleiner worden uitgevoerd met zo'n slimme contactlens, waardoor het waarschijnlijk nog wel tot 2030 duurt voordat we hierin echt ontwikkelingen zien. In Dubai wordt er al volop aan gewerkt door Xpanceo. Het is er al vijf jaar mee bezig en het idee is dat je een lens in je oog doet en dat daar een scherm inzit, biosensoren, een microbatterij, een antenne en nog wat componenten die draadloos werken. Wel is het niet alleen een lens: het is ook een apparaat dat je aan de zijkant van je hoofd gebruikt waarin dan een camera oordopjes en een microfoon inzitten. Het apparaatje regelt ook de energie en kan de lensen draadloos opladen en er draadloos contact mee hebben.

Volgens het bedrijf kan er door deze lenzen vanalles worden gemeten: oogvocht zou zorgen voor allerlei informatie zoals je proteïnen, je glucose, electrolytes, stresshormonen en andere zaken die iets kunnen zeggen over je werlzijn. Het kan daarnaast zien of je risico loopt op glaucoom. De lens is gemaakt van polymeer-materiaal. De grootste uitdaging is natuurlijk de tech: hoe zet je dat zo in de lens dat hij nog comfortabel en doorzichtig blijft? Het allemaal heel klein maken dus, en dat zou dit bedrijf gelukt zijn.

Xpanceo

Verder is het niet de bedoeling om in plaats van de smartphone te bestaan: het is vooral een uitbreiding op je digitale leven. Het zou al werken zegt het Xpanceo tegen Cnet . Het wordt onthuld tijdense MWC in Barcelona van 1 tot 4 maart 2027. Wel zal het nog jaren duren voor het echt beschikbaar is voor consumenten om aan te schaffen.