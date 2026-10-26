Apple heeft de iPad mini flink onder handen genomen. De kleinste tablet van het bedrijf krijgt voor het eerst een OLED-scherm, een krachtige A20 Pro-chip en een dunner ontwerp. Zelfs waterbestendigheid is nu onderdeel van het pakket. Maar daar hangt wel een stevig prijskaartje aan.

De iPad mini is jarenlang een beetje het buitenbeentje binnen de tabletfamilie van Apple geweest. Niet omdat het een slechte tablet was, maar omdat de aandacht meestal uitging naar de grotere iPad Air en iPad Pro. Met de nieuwste generatie verandert dat behoorlijk. Apple heeft zijn kleinste iPad namelijk een van de grootste upgrades uit zijn geschiedenis gegeven.

De nieuwe iPad mini , die Apple vandaag (26 oktober) heeft aangekondigd, combineert een groter OLED-scherm met aanzienlijk betere prestaties en een opvallend dun ontwerp. Daarnaast introduceert Apple verschillende technologieën die we tot nu toe vooral bij zijn duurdere apparaten zagen. Denk aan geavanceerde AI-verwerking, verbeterde draadloze verbindingen en zelfs een volledig vernieuwd audiosysteem.

Eindelijk een OLED-scherm voor de iPad mini

De belangrijkste vernieuwing zit misschien wel aan de voorkant. Apple vervangt het traditionele lcd-scherm door een 8,5-inch Super Retina XDR-display met OLED-technologie. Daarmee krijgt de kleinste iPad eindelijk de diepere zwarttinten, het hogere contrast en de levendigere kleuren die we inmiddels van hoogwaardige OLED-schermen kennen.

Het scherm is bovendien iets groter geworden, zonder dat de tablet zelf groter is. Apple heeft de schermranden namelijk met 24 procent verkleind. De maximale piekhelderheid bedraagt nu 1.200 nits, ruim twee keer zoveel als bij de vorige generatie. Dat moet vooral bij gebruik buitenshuis een merkbaar verschil opleveren.

Opvallend is ook dat Apple voor het eerst een uitvoering met glas met nanotextuur aanbiedt. Die afwerking vermindert hinderlijke reflecties en kennen we onder andere van de iPad Pro. Daarmee wordt de iPad mini ook interessanter voor creatieve professionals die onderweg werken.

A20 Pro-chip maakt de kleinste iPad verrassend krachtig

Onder de motorkap vinden we de nieuwe A20 Pro-chip, gebaseerd op Apples 2-nanometertechnologie. Daarmee krijgt de compacte tablet een flinke prestatieverbetering. Volgens Apple zijn de CPU-prestaties bij multithreaded toepassingen tot 60 procent beter dan bij de vorige generatie. De grafische prestaties liggen zelfs tot 2,7 keer hoger. Dat maakt de nieuwe iPad mini interessant voor gamers, maar ook voor gebruikers die foto's bewerken, video's monteren of met zware creatieve applicaties werken.

Vooral op AI-gebied zet Apple een grote stap. De GPU beschikt over Neural Accelerators in iedere core, waardoor bepaalde AI-taken volgens het bedrijf tot 4,5 keer sneller worden uitgevoerd. Daarmee is de iPad mini beter voorbereid op toepassingen waarbij kunstmatige intelligentie rechtstreeks op het apparaat draait. Bijzonder is dat de uitvoering met 512 GB opslag een Dual 16-core Neural Engine krijgt. Met in totaal 32 cores kan deze uitvoering nog zwaardere AI-taken lokaal verwerken. Het is een opvallend onderscheid tussen de verschillende opslagvarianten.

Dunner, lichter en eindelijk waterbestendig

Apple heeft ook het ontwerp flink aangepakt. De nieuwe iPad mini is slechts 5,4 millimeter dun en daarmee aanzienlijk slanker dan zijn voorganger. Toch blijft het apparaat ongeveer even groot, ondanks het grotere scherm.

Misschien nog wel interessanter is de toevoeging van IP67-certificering. Daarmee is de tablet bestand tegen stof en tijdelijke onderdompeling in water, onder gecontroleerde omstandigheden tot één meter diep gedurende maximaal dertig minuten.

Dat is een belangrijke verandering voor een apparaat dat juist bedoeld is om overal mee naartoe te nemen. Of je nu onderweg werkt, op vakantie een boek leest of de tablet gebruikt tijdens een regenachtige buitendienstklus: de nieuwe iPad mini kan meer hebben dan zijn voorgangers. Waterbestendig betekent overigens niet dat vloeistofschade automatisch onder de garantie valt.

Een scherm dat ook dienstdoet als luidspreker

Een van de opvallendste innovaties is het nieuwe Acoustic Display. Apple heeft het audiosysteem opnieuw ontworpen en koppelt de woofers rechtstreeks aan het display. Daardoor moet de tablet meer volume en krachtigere bastonen produceren.

De tweeters zijn onder het glas weggewerkt, waardoor hoge tonen volgens Apple helderder klinken. Tegelijkertijd helpt de afgesloten constructie om de water- en stofbestendigheid mogelijk te maken.

Ook de camera's zijn verbeterd. De 12-megapixelcamera aan de voorkant bevindt zich nu aan de lange zijde van de tablet. Dat is vooral handig bij videogesprekken in landschapsmodus. Aan de achterkant zit eveneens een 12-megapixelcamera, waarmee je onder andere 4K-video's met 60 beelden per seconde kunt opnemen.

Wifi 7, sneller mobiel internet en Apple Intelligence

De nieuwe iPad mini krijgt ook Apples N1-chip voor draadloze verbindingen. Daarmee ondersteunt de tablet wifi 7, Bluetooth 6 en Thread. Vooral die laatste technologie is interessant voor gebruikers met een slim huis, omdat Thread een belangrijke rol speelt binnen het smart-home-ecosysteem.

De Cellular-uitvoering beschikt daarnaast over Apples nieuwe C2-modem. Volgens het bedrijf levert die tot 50 procent snellere mobiele dataverbindingen op dan bij de vorige generatie. Ook moet de modem energiezuiniger zijn. Verder draait de tablet op iPadOS 27, inclusief de nieuwste generatie Apple Intelligence. Daarmee worden onder andere de fotobewerkingsmogelijkheden uitgebreid. Zo kun je afbeeldingen achteraf opnieuw inkaderen, ongewenste objecten verwijderen en met Image Playground fotorealistische beelden genereren.

Ook Safari krijgt een handige nieuwe functie. Met 'Meld aan Mij' kun je notificaties ontvangen wanneer bepaalde informatie op een webpagina verandert, bijvoorbeeld als een product weer op voorraad is of goedkoper wordt. Apple kondigt bovendien aan dat de iPad mini vanaf iPadOS 27.2 ondersteuning krijgt voor het uitbreiden van het bureaublad naar een extern scherm. Daarmee wordt de compacte tablet ook een stuk veelzijdiger voor productief gebruik.

Wat kost de nieuwe iPad mini?

Al die verbeteringen komen natuurlijk niet zonder prijskaartje. De nieuwe iPad mini begint in Nederland bij 759 euro voor de wifi-uitvoering. Wie ook onderweg via het mobiele netwerk online wil blijven, betaalt minimaal 929 euro. De tablet ondersteunt zowel de Apple Pencil Pro als de Apple Pencil met USB-C. Ook verschijnt er een nieuwe Smart Folio van TechWoven-materiaal, verkrijgbaar voor 89 euro.

Is de iPad mini nu eindelijk een volwaardig alternatief voor de iPad Pro?

Met deze generatie lijkt Apple definitief afscheid te nemen van het idee dat een kleine tablet automatisch minder mogelijkheden moet bieden. De nieuwe iPad mini beschikt over een OLED-scherm, indrukwekkende prestaties, geavanceerde AI-functies en technologieën die we normaal gesproken vooral in het hogere segment tegenkomen.

Toch blijft het een apparaat voor een specifieke doelgroep. Wie voornamelijk films kijkt, websites bezoekt of thuis op de bank een tablet gebruikt, heeft waarschijnlijk meer aan een groter scherm. Maar voor mensen die veel onderweg zijn, graag lezen, tekenen of een krachtige tablet zoeken die nauwelijks ruimte inneemt, wordt de iPad mini een stuk interessanter.

De belangrijkste vraag is misschien niet langer wat je met zo'n kleine iPad kunt doen, maar hoeveel tablet je eigenlijk nodig hebt.