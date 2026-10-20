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Snap

Bang voor slimme brillen? Robert Downey Jr moet je overtuigen van het tegendeel

GadgetsdoorLaura Jenny
Snap laat Robert Downey Jr. Iron Man-achtige dingen doen met Specs de slimme bril van het merk. De nieuwe ambassadeur heet Chief Customer Experiece Officer en i n verschillende video's kun je zien hoe hij zijn bril als een soort Jarvis zou gebruiken.

Robert Downey Jr met Specs

Hij is natuurlijk een heel gewild acteur. Al langer, maar zeker op dit moment: in december speelt hij Doctor Doom, de grote schurk in Avengers: Doomsday. Maar hij is sowieso allround geliefd. Hij zou met het Specs-team samenwerken om de mogelijkheden van de nieuwe bril te onderzoeken, zoals golf, kunst en een MMA-video kijken. Hij zou "samenwerken met het SPECS-team om te onderzoeken hoe augmented reality de manier waarop mensen leven en werken kan verbeteren: van alledaagse ervaringen in entertainment en onderwijs tot gespecialiseerde toepassingen in de geneeskunde, techniek en industrie."
Downey: “Zien is geloven. Ik heb de afgelopen twintig jaar vrijwel elke wearable getest die op de markt is verschenen en was meestal nauwelijks onder de indruk, maar bij SPECS was ik binnen 40 seconden helemaal om.”

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