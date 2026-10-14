Apple heeft de HomeView aangekondigd , een compleet nieuw apparaat waarmee het bedrijf een centrale plek in de slimme woning wil veroveren. Het compacte scherm combineert een slimme speaker, gezichtsherkenning, FaceTime en een compleet vernieuwde versie van Siri . Daarmee lijkt Apple eindelijk serieus de concurrentie aan te gaan met Google en Amazon. Toch is er voor Nederlandse consumenten een flinke tegenvaller: de HomeView komt voorlopig nog niet naar Europa.

De nieuwe HomeView is onderdeel van een bredere reeks aankondigingen waarmee Apple zijn positie in de woonkamer wil versterken. Naast een nieuwe Apple TV 4K en HomePod mini 2 introduceert het bedrijf nu ook een apparaat dat al die producten met elkaar moet verbinden. Het resultaat is een slim scherm dat je op het aanrecht kunt zetten of aan de muur kunt hangen. Daarmee wil Apple het bedienen van je slimme woning net zo vanzelfsprekend maken als het gebruiken van je iPhone.

Een slim scherm dat weet wie ervoor staat

De Apple HomeView beschikt over een 7-inch Liquid Retina-display en een ingebouwd audiosysteem. Het tafelmodel heeft een aluminium behuizing en een ronde speakerbasis, waaraan het scherm met een verstelbaar scharnier is bevestigd. Daarnaast verschijnt er een aparte uitvoering die je aan de muur kunt bevestigen. Het scherm past zich automatisch aan de omgeving aan. Dankzij True Tone veranderen de kleuren mee met het omgevingslicht, terwijl de helderheid varieert van 500 nits tot slechts 0,3 nits. Daardoor moet het apparaat zowel in een lichte keuken als op een donker nachtkastje prettig te gebruiken zijn.

Interessanter is de ingebouwde gezichtsherkenning. De HomeView kan maximaal zes verschillende personen herkennen en toont vervolgens automatisch hun persoonlijke startscherm. Denk aan afspraken uit de agenda, herinneringen, berichten en andere informatie die bij die persoon hoort. Dat maakt de HomeView anders dan een doorsnee tablet die ergens in huis staat. Het apparaat is bedoeld voor het hele gezin, maar moet tegelijkertijd voor iedere gebruiker persoonlijk aanvoelen. Ook gedeelde fotoalbums en muziek kunnen eenvoudig worden weergegeven.

Siri AI moet eindelijk een stuk slimmer worden

Een van de belangrijkste vernieuwingen is Siri AI. Apple introduceert daarmee een nieuwe generatie van zijn spraakassistent, die veel natuurlijker moet kunnen communiceren en ingewikkeldere vragen kan beantwoorden. Waar de huidige Siri regelmatig moeite heeft met vervolgvragen of verzoeken die meerdere stappen vereisen, moet Siri AI beter begrijpen wat iemand bedoelt. De assistent beschikt over bredere algemene kennis en kan rekening houden met wat er op het scherm gebeurt.

In combinatie met een geschikte iPhone of iPad kan Siri AI bovendien persoonlijke informatie gebruiken. Zo kun je vragen naar een afspraak uit je agenda, een eerder ontvangen bericht of informatie uit verschillende apps. De assistent kan vervolgens helpen om taken uit te voeren zonder dat je zelf door allerlei menu's hoeft te navigeren. Gesprekken kunnen ook worden voortgezet op andere Apple-apparaten. Begin je bijvoorbeeld een gesprek met Siri op de HomeView, dan kun je dat later oppakken op je iPhone, iPad of Mac.

Daarmee zet Apple een belangrijke stap richting een AI-assistent die niet alleen vragen beantwoordt, maar daadwerkelijk helpt bij dagelijkse bezigheden.

Je complete slimme woning bedienen vanaf één scherm

De HomeView moet ook een centraal bedieningspaneel worden voor alle slimme apparaten in huis. Via het touchscreen of met gesproken opdrachten kun je verlichting aanpassen, de thermostaat bedienen, deuren vergrendelen en de gordijnen sluiten. Daarnaast kan het apparaat beelden van maximaal negen beveiligingscamera's tegelijk weergeven. Zo kun je bijvoorbeeld controleren wie er voor de deur staat, terwijl je tegelijkertijd zicht houdt op de achtertuin of garage.

Met een geschikt iCloud+-abonnement komen daar uitgebreidere mogelijkheden bij. De HomeView kan onder meer personen, huisdieren, voertuigen en pakketjes herkennen. Ook kan het systeem beschrijvingen maken van gebeurtenissen op camerabeelden, zodat je niet iedere opname volledig hoeft terug te kijken. Apple heeft bovendien aandacht besteed aan veiligheid. De ingebouwde A18-chip beschikt over afzonderlijk beveiligde omgevingen voor het verwerken van camera- en microfoongegevens. Persoonlijke informatie wordt pas zichtbaar wanneer de juiste gebruiker wordt herkend en aan aanvullende beveiligingsvoorwaarden is voldaan.

Van videobellen tot recepten in de keuken

Apple ziet de HomeView nadrukkelijk niet alleen als een apparaat voor slimme verlichting en beveiligingscamera's. Het scherm moet ook een plek worden voor entertainment en communicatie. Zo kun je FaceTime-gesprekken voeren, waarbij Center Stage ervoor zorgt dat je tijdens het bewegen in beeld blijft. Ook kun je berichten beantwoorden, muziek luisteren en video's bekijken.

In de keuken kan de HomeView recepten van websites omzetten naar stapsgewijze instructies. Met je stem stel je vervolgens timers in of vraag je naar de volgende stap, zonder dat je met vieze handen een scherm hoeft aan te raken. Verder ondersteunt het apparaat Apple Music, podcasts en andere compatibele entertainmentapps. Het tafelmodel heeft meerdere ingebouwde speakers, waaronder een aparte woofer voor lage tonen. Daardoor moet de HomeView ook als zelfstandige muziekspeaker behoorlijk uit de voeten kunnen.

En wie vooral een digitaal fotolijstje zoekt, kan persoonlijke albums laten weergeven. Apple introduceert daarnaast verschillende wijzerplaatachtige schermen, waaronder een uitvoering met Snoopy die reageert op het weer, de tijd en bijzondere gebeurtenissen.

Apple komt ook met eigen slimme woningaccessoires

Met de HomeView zet Apple nog een stap. Het bedrijf heeft namelijk ook de Apple Home Collection aangekondigd, een nieuwe reeks slimme woningaccessoires die samen met LG Electronics en Schneider Electric is ontwikkeld. Daaronder vallen onder meer beveiligingscamera's, thermostaten en een slim deurslot. De eerste accessoires moeten in december verschijnen, terwijl andere producten begin 2027 volgen.

Dat is een interessante ontwikkeling. Apple heeft jarenlang vooral ingezet op het verbinden van slimme apparaten van andere fabrikanten via HomeKit en later Matter. Met de nieuwe collectie krijgt het bedrijf een veel directere rol in de slimme woning. De HomeView moet daarbij het centrale scherm worden waarop al die apparaten samenkomen. Tegelijkertijd blijft ondersteuning voor compatibele accessoires van andere merken bestaan.

Waarom komt Apple HomeView niet naar Nederland?

Ondanks alle nieuwe mogelijkheden is er één groot probleem voor Europese Apple-gebruikers. De HomeView wordt voorlopig niet verkocht in de Europese Unie. Apple bevestigt dat de reden ligt bij Siri AI. De nieuwe AI-assistent is momenteel niet beschikbaar binnen iOS in de EU. Omdat Siri AI zo'n belangrijk onderdeel van de HomeView vormt, kiest Apple ervoor het apparaat hier vooralsnog niet uit te brengen.

Dat betekent dat ook Nederlandse en Belgische consumenten voorlopig achter het net vissen. Opvallend genoeg verschijnt de HomeView wel in het Verenigd Koninkrijk, dat geen onderdeel meer uitmaakt van de Europese Unie. Apple zegt met de EU in gesprek te zijn om tot een oplossing te komen. Wanneer het apparaat alsnog in Nederland verkrijgbaar wordt, is niet bekend.

De situatie laat opnieuw zien hoe groot de invloed van Europese regelgeving en de beschikbaarheid van AI-diensten op nieuwe technologie kan zijn. Tegelijkertijd is het belangrijk om onderscheid te maken tussen een Europees verkoopverbod en Apple's eigen beslissing. De HomeView is niet expliciet verboden in Europa. Apple kiest er zelf voor om het product voorlopig niet uit te brengen zolang de gewenste Siri AI-functionaliteit ontbreekt. Voor consumenten blijft het resultaat hetzelfde: een van Apple's interessantste nieuwe producten is hier voorlopig niet te koop.

Apple HomeView kost 299 dollar, Europese release onbekend

De Apple HomeView verschijnt op 13 november 2026 in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië. Zowel het tafelmodel als de wanduitvoering krijgt in de Verenigde Staten een adviesprijs van 299 dollar. Het tafelmodel verschijnt in zilver, sterrenlicht, rosé en spacegrijs. De wanduitvoering is verkrijgbaar in zilver en spacegrijs. Voor de wandmontage zijn afzonderlijke bevestigingssystemen beschikbaar, waarvoor Apple extra kosten rekent.

Een Nederlandse adviesprijs ontbreekt, omdat Apple het apparaat voorlopig niet in de Europese Unie verkoopt. Met de HomeView laat Apple in ieder geval zien dat het bedrijf grote plannen heeft voor de slimme woning. De combinatie van een persoonlijk scherm, gezichtsherkenning, slimme camera's en een veel krachtigere Siri kan interessant worden voor huishoudens die al meerdere Apple-producten gebruiken.

Maar voorlopig kunnen Nederlandse consumenten alleen vanaf de zijlijn meekijken. En dat is toch een opmerkelijke situatie voor een bedrijf dat zijn apparaten juist zo nauw met elkaar wil laten samenwerken.