Apple heeft een nieuwe generatie van zijn Apple TV 4K aangekondigd. De vierde generatie van de mediaspeler krijgt een flinke snelheidsboost, een vernieuwde afstandsbediening en een opvallende nieuwe functie voor liefhebbers van goed geluid. Je kunt namelijk vier HomePod-speakers combineren tot een compleet surroundsound-systeem. Daar staat wel een stevig prijskaartje tegenover: de nieuwe Apple TV 4K kost maar liefst 349 euro.

De Apple TV 4K is al jaren een populaire keuze voor mensen die meer uit hun televisie willen halen. Niet alleen vanwege de streamingdiensten, maar ook door de integratie met andere Apple-apparaten. Met het nieuwe model probeert Apple die positie verder te versterken. Daarbij draait het deze keer niet alleen om betere prestaties, maar vooral om de rol die het apparaat in de woonkamer kan spelen.

Nieuwe A19-chip maakt Apple TV 4K een stuk sneller

Onder de motorkap heeft Apple de nieuwe Apple TV 4K voorzien van de A19-chip. Die levert volgens het bedrijf tot 50 procent betere CPU-prestaties dan zijn voorganger. De grafische prestaties zouden zelfs verdubbeld zijn.

Dat merk je bijvoorbeeld bij het openen van apps, het navigeren door menu's en het spelen van games via Apple Arcade. Ook animaties moeten vloeiender verlopen. Hoewel de vorige generatie al behoorlijk snel was, geeft de nieuwe chip Apple meer ruimte voor toekomstige functies en zwaardere toepassingen.

Daarnaast ondersteunt de Apple TV 4K nu AV1-decodering. Deze moderne videocodec maakt het mogelijk om videobeelden efficiënter te comprimeren, zonder dat dit direct ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Daardoor kan streamingcontent minder bandbreedte verbruiken. Vooral bij hoge resoluties kan dat een voordeel zijn.

Vier HomePods veranderen je woonkamer in een thuisbioscoop

Daarbij kun je kiezen voor vier HomePod mini 2-speakers of vier HomePods van de tweede generatie. Ook een combinatie is mogelijk, zolang je aan de voor- en achterkant twee speakers van hetzelfde type gebruikt. De Apple TV en de speakers bepalen automatisch hoe ze ten opzichte van elkaar in de ruimte staan. Vervolgens worden de audiotiming en het volume gekalibreerd om een zo goed mogelijke surroundervaring te creëren.

Daarmee begeeft Apple zich nadrukkelijker op het terrein van traditionele homecinema-installaties en soundbars. Het grote voordeel is dat je geen losse versterker of ingewikkelde bekabeling nodig hebt. De speakers werken draadloos samen met de Apple TV.

Er zit natuurlijk wel een keerzijde aan. Wie nog geen HomePods heeft, moet naast de Apple TV ook vier speakers aanschaffen. Daarmee kan de totale investering behoorlijk oplopen. Bovendien moet in de praktijk nog blijken hoe goed de surroundervaring zich verhoudt tot een traditionele installatie met afzonderlijke audiokanalen.

Afstandsbediening eindelijk makkelijker terug te vinden

Ook de Siri Remote krijgt een handige verbetering. De nieuwe afstandsbediening ondersteunt Nauwkeurig Zoeken via Apple's Zoek Mijn-netwerk. Daarmee kun je met een geschikte iPhone gerichter zoeken wanneer de afstandsbediening weer eens tussen de bankkussens is verdwenen.

Bovendien kan de nieuwe Siri Remote een geluid afspelen. Dat maakt het terugvinden ervan een stuk eenvoudiger. Het ontwerp blijft grotendeels vertrouwd. Apple kiest dus niet voor een compleet nieuwe bediening, maar verbetert vooral het gebruiksgemak. Voor Nauwkeurig Zoeken heb je wel een compatibele iPhone nodig, waaronder een iPhone 17 of nieuwer, met enkele uitzonderingen.

Apple TV wordt steeds belangrijker voor je slimme woning

De nieuwe Apple TV 4K is meer dan alleen een apparaat om Netflix, Disney+ of Apple TV op te kijken. Apple wil er nadrukkelijk een centrale plek binnen zijn slimme woning van maken. Als woninghub kan de mediaspeler slimme accessoires aansturen en automatiseringen uitvoeren. Dankzij ondersteuning voor Thread kunnen geschikte apparaten bovendien rechtstreeks met het smart-homesysteem communiceren.

Een interessante toepassing is de koppeling met een slimme deurbel. Wanneer iemand aanbelt, verschijnt er een melding op de televisie. Je kunt vervolgens zien wie er voor de deur staat en met die persoon praten, zonder je film of serie volledig te hoeven onderbreken. Afhankelijk van de gekoppelde accessoires kun je zelfs de voordeur openen. Daarnaast ondersteunt de Apple TV gasttoegang en Veilige Video in HomeKit, waarbij camerabeelden versleuteld worden verwerkt.

Het laat zien hoe Apple zijn producten steeds sterker met elkaar verweeft. De televisie wordt daarmee niet alleen een scherm voor entertainment, maar ook een bedieningspaneel voor het slimme huis.

Meer mogelijkheden dan alleen films en series

Natuurlijk blijft entertainment een belangrijk onderdeel van de Apple TV 4K. Naast de bekende streamingapps kun je via Apple Arcade games spelen op het grote scherm. Met Apple Fitness+ verander je de woonkamer in een plek om te trainen, terwijl FaceTime videogesprekken mogelijk maakt via de camera van een compatibele iPhone of iPad.

Ook de weergave van foto's krijgt extra mogelijkheden. Zo kun je op je iPhone of iPad bepalen welke foto's op de televisie verschijnen en aangepaste diavoorstellingen of terugblikken samenstellen. Verder introduceert Apple een functie waarmee de screensaver automatisch tussen verschillende categorieën wisselt. Het zijn geen revolutionaire veranderingen, maar ze maken de Apple TV wel veelzijdiger.

Apple TV 4K kost 349 euro en verschijnt op 13 november

De vierde generatie Apple TV 4K is vanaf 13 oktober te bestellen en ligt vanaf vrijdag 13 november 2026 in de winkels. Apple hanteert een Nederlandse adviesprijs van 349 euro.

Opvallend is vooral hoeveel duurder de Apple TV 4K inmiddels is geworden. De vorige generatie verscheen in 2022 voor 169 euro (64 GB) en 189 euro (128 GB). Hoewel Apple de prijzen tussentijds verhoogde, betaal je voor het nieuwe model inmiddels 160 euro meer dan de oorspronkelijke introductieprijs van de meest uitgebreide voorganger. Dat is een prijsstijging van bijna 85 procent in vier jaar tijd.

Daarmee wordt de Apple TV 4K een behoorlijk prijzige mediaspeler. Zeker wanneer je bedenkt dat veel moderne televisies al beschikken over ingebouwde streamingapps, is het de vraag hoeveel consumenten bereid zijn extra te betalen voor een afzonderlijk apparaat.

Toch richt Apple zich met dit model duidelijk op een specifieke doelgroep. Wie al een iPhone, HomePods en andere Apple-apparaten gebruikt, krijgt een mediaspeler die steeds meer functies samenbrengt. Vooral de nieuwe surroundmogelijkheden kunnen interessant zijn voor mensen die hun woonkamer willen omtoveren tot een thuisbioscoop. Voor wie alleen af en toe een serie wil streamen, zal de meerwaarde van een apparaat van 349 euro een stuk lastiger te rechtvaardigen zijn.