Kodak-ingenieur Steven J. Sasson bouwde in 1975 een digitale camera van 0,01 megapixel. In 2012 vroeg Kodak faillissementsbescherming aan. In de jaren daartussen bleef Kodak film verkopen en werkte het verder aan digitale fotografie

Volgens factcheckers van Snopes kreeg Kodak in 1978 patent op Sassons uitvinding, maar bracht het bedrijf die camera niet in productie. De spanning zat tussen die nieuwe techniek en de filmdivisie, die Kodak volgens Snopes wilde beschermen.

Een broodrooster met een lens

Sassons eerste zelfstandige digitale camera was geen apparaat dat je even in je jaszak stak. Hij woog ongeveer 3,6 kilogram en was zo groot als een broodrooster. Een foto maken kon ermee, maar daarna moest je geduld hebben, want het opslaan van één beeld op een cassettebandje duurde 23 seconden.

Dat beeld was zwart-wit, met slechts 16 grijstinten. Wie nu op een smartphone meteen het resultaat bekijkt, moet zich bij Sassons apparaat dus een zware proefcamera voorstellen waarbij zelfs het bewaren van een foto tijd kostte. Toch legde hij het beeld digitaal vast, zonder filmrolletje.

Wat gebeurde er met het patent?

Een patent hebben en een camera verkopen zijn twee verschillende dingen. Sassons apparaat kwam niet in productie, maar Kodak bleef wel eigenaar van de rechten op de uitvinding. Die rechten bleven tot 2007 van kracht en leverden aanzienlijke licentie-inkomsten op van andere fabrikanten die de technologie gebruikten.

Voor het bedrijf bleef intussen de verkoop van fotografische film een andere inkomstenbron. Volgens Snopes speelde de bescherming van die filmdivisie mee in het besluit om de digitale camera niet snel op de markt te brengen.

Na 132 jaar volgde faillissementsbescherming

Op 19 januari 2012 vroeg Eastman Kodak in de Verenigde Staten Chapter 11 aan. Dat is faillissementsbescherming waarbij een bedrijf de kans krijgt zich te reorganiseren. Kodak bestond toen al 132 jaar ; het bedrijf bleef tijdens de procedure bestaan.

In september 2013 kwam Kodak weer uit die procedure. Het bedrijf was toen aanzienlijk kleiner dan de filmgigant die eraan was begonnen.

Wat Sasson te horen kreeg

Hij mocht het apparaat alleen binnen het bedrijf laten zien en er ook alleen daarover praten.

“Dat is leuk, maar vertel er niemand over.” Zo vatte Kodak-ingenieur Steven J. Sasson later de reactie van het Kodak-management samen.

Volgens Snopes kreeg Sasson ook te horen dat Kodak de camera wel zou kunnen verkopen, maar dat niet wilde omdat dit ten koste kon gaan van de filmverkoop. Intussen bleef het werk aan digitale fotografie binnen het bedrijf doorgaan.