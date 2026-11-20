Nothing staat op het punt om een gloednieuwe gadget aan te kondigen die niet 'gewoon een app' had kunnen zijn. Maar het werkt wel met AI en het wordt omschreven als iets wat je kan helpen wanneer 'de context' mist. Maar, dat betekent waarschijnlijk dat AI ons de hele dag gaat afluisteren.

AI-apparaatjes

Het idee is de laatste tijd steeds vaker dat er AI-apparaatjes komen die de hele dag meeluisteren met wat je zegt, zodat je op elk moment kunt aangeven dat je bijvoorbeeld wil weten wanneer je ook alweer met X of Y hebt afgesproken of hoeveel dochters die ene vrouw waarmee je sprak ook alweer zei dat ze had.

Het is nog niet helemaal duidelijk waar Nothing mee komt, het wordt aangekondigd op 8 december, maar het is de vraag: willen we de AI-apparaatjes wel die de hele tijd meeluisteren? Het is nogal een spanningsveld tussen ultiem gemak aan de ene kant en totale privacy aan de andere kant. De AI hoort en ziet wat je meemaakt en dat is handig dat je iets wil weten, maar het is ook wel heftig dat AI altijd met je meeluistert en dus ook opslaat wat er allemaal wordt gezegd.

Privacy en gedrag

Het grootste bezwaar is bovendien niet eens de privacy van de gebruiker zelf, maar ook dat van mensen om die persoon heen. Als jij met je broer praat, neemt ie dus ook op wat je broer zegt. Die moet er maar net mee akkoord gaan en dat moet je dan ook nog aan iedereen gaan vertellen.

Volgens wetenschappelijk onderzoek zouden mensen zich anders gedragen zodra ze weten dat ze mogelijk worden 'geobserveerd' en dat kan dus wel grote invloed hebben. De ruimte om een grap te maken verdwijnt er mogelijk ook mee, waardoor interacties wat stijver worden.

Het is de vraag hoe de wereld er uiteindelijk op zal reageren: we zijn bijna gewend geraakt aan het steeds minder belangrijk worden van onze privacy. Google Glasses waren 10 jaar geleden nog een schok, maar inmiddels zijn Meta Glasses al bijna normaal. Dat zal uiteindelijk waarschijnlijk ook met constant meeluisterende AI het geval zijn, maar vooralsnog voelt het voor veel mensen nog wat lastig, en misschien verandert dat wel nooit.

Klein lampje

Want: altijd-aan-apparatuur is nog altijd een heet hangijzer bij een harde kern mensen die zich ongemakkelijk voelen bij techgadgets die altijd luisteren. Vooral het idee dat ze niet kunnen zien of een apparaat opneemt is een probleem. Een klein lampje dat brandt kan al schelen, maar het kan mensen zich ook nog bewuster maken dat er wordt opgenomen, waardoor ze zich ook weer anders gaan gedragen.

Het is uiteindelijk niet de vraag of de technologie goed werkt, en hoe het werkt, het is vooral hoe bereid we zijn om een sociaal contract te tekenen.