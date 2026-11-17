Daar sta je dan met je spaarpotje van vijfentwintigduizend euro, popelend om met de dobbelstenen te rammelen op een handgemaakt stuk leer dat duurder is dan een nette occasion. Want wie zijn verlies wil nemen in absolute vorstelijke stijl, gooit geen dubbele enen op een aftands plastic bordje van Intertoys. Nee, jij tikt even een bedrag met vijf cijfers af bij de Bespoke-afdeling van Rolls-Royce , zodat je volkomen in stijl kunt verliezen van je kleinzoon. Die nuchterheid alleen al.

Even over wat je dan krijgt, want laat niemand zeggen dat ik de details oversla. Het bord is van massief Amerikaans notenhout, waarvan de twee helften elkaars spiegelbeeld vormen, netjes opengeklapt als een boek onder precies 55 graden, dezelfde hoek die ze in hun auto’s gebruiken. Het scharnier is uit één massief blok aluminium gefreesd, met de hand gepolijst, want een gewoon scharnier zou de goede smaak beledigen. De stenen heten niet gewoon zwart en wit, maar Deep Night Sky en Antarctica. Want “zwart en wit” is voor Intertoys. Voor dit geld krijg je een nachtelijke hemel en een heel continent.

En dan het pronkstuk, de Spirit of Ecstasy, het dametje van de motorkap, staat ook op dit bord. Het mooiste, ze richt zichzelf altijd rechtop op, hoe je het bord ook draait. Dus ook als je voor de derde keer op rij verliest en het ding gefrustreerd dichtklapt, blijft zij er elegant bovenop staan. Dat is nog eens een metafoor voor rijkdom, alles om je heen stort in, maar het beeldje blijft fier overeind.

Als je ernaar moet vragen, kun je het toch niet betalen

Rolls-Royce noemt geen prijs, uiteraard, dat hoort nu eenmaal bij het merk. Hun filosofie is al jaren, als je ernaar moet vragen, kun je het toch niet betalen. Maar we kunnen rekenen. Hun eerdere schaakspel zweeft ergens rond de dertig- tot vijfendertigduizend euro, dus reken voor dit backgammonbord gerust op een vergelijkbaar, duizelingwekkend bedrag met vijf cijfers. Een opmerkelijk prijzige manier om een dubbele zes te gooien.

Nu komt het mooiste aan de timing. Deze backgammon versie verschijnt precies wanneer de Sint het land binnenvaart én Santa zijn arreslee nog aan het oppoetsen is. Dat roept meteen de vraag op, voor wie is dit nou eigenlijk? Voor de Sint, die traditioneel iets zinnigs in je schoen mikt, of voor Santa, die van grootse gebaren houdt? Ik vrees het laatste. Dit is geen cadeau, dit is een statement.

Pijnlijk moment

En het komt ook nog eens op een pijnlijk moment. Net nu de overheid heeft besloten dat wij allemaal wat dieper in de buidel moeten tasten, net nu jij uitrekent of de boodschappen er deze maand nog bij kunnen, staat er ergens een heer die zonder blikken of blozen een kleine auto neerlegt voor een gezelschapsspel. Je moet het maar durven.

Dit is hét cadeau voor de betere snob

Dus voor wie dit toch op zijn verlanglijstje durft te zetten, dit is duidelijk hét cadeau voor de betere snob. Sommige mensen verliezen namelijk nooit echt. Ze ‘lieten het gaan’, ze ‘hadden pech met de stenen, of de sterkmaker ze ‘gunden het een ander. Op een bord van deze prijs heet dat gewoon, een duur grapje. Leg het onder de boom, of onder de kerstboom én bij de schoen voor de zekerheid, en gooi daarna die dobbelstenen. Santa gunt het je. Een beetje dan, hij is tenslotte nog steeds een tikje jaloers.