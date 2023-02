Rolls Royce wordt ook volledig elektrisch

“‘De auto’s die wij maken moeten het eerst een Rolls-Royce zijn, daarna elektrisch. Daarom hebben we ook besloten om voor de klassieke Rolls-Royce-proporties te gaan. Hij moet eruitzien als een Rolls-Royce: monolithisch, groot van postuur, met de trots van de pantheongrille. Hij rijdt als een Rolls-Royce, hij accelereert als een Rolls-Royce, hij zweeft als een Rolls-Royce, en is toch elektrisch”, aldus Müller-Ötvös.

Torsten Müller-Ötvös, CEO van Rolls-Royce, is ervan overtuigd dat de Spectre de klanten van het merk gaat bewijzen dat de elektrische Rolls een serieus alternatief wordt voor de huidige ronkende V12 modellen. Die blijven overigens nog zeker tot 2030 in productie. De CEO verwacht dat modellen zoals de Cullinan en de Ghost de komende jaren ook nog in trek zullen blijven. De verkoopcijfers van Rolls zijn al jaren stabiel, op ca. 500 exemplaren per jaar.

Vorig jaar kondigde Rolls Royce al haar eerste EV aan. Die had een, voor het Britse luxemerk, ietwat vreemde ‘James Bond’-naam: de Spectre. De eerste exemplaren van deze elektrische Rolls zullen naar verwachting eind dit jaar uitgeleverd worden. De Spectre mag dan misschien de eerste voorzichtige stap van Rolls Royce in de wereld van de elektrische auto zijn geweest, maar het is zeker niet de laatste. Deze week bevestigde de CEO van het merk, dat al enige tijd onder de vleugels van BWM opereert, dat alle nieuwe Rolls Royce modellen die vanaf 2030 gepresenteerd worden, elektrisch zullen zijn.

De Spectre

De eerste elektrische Rolls zal dus eind dit jaar op de weg verschijnen. Uiteraard zullen we die niet in hele grote getalen gaan zoen rondrijden. Zeker hier in Nederland niet, waar in de afgelopen twee jaar in totaal 27 nieuwe Rolls-Royce’s geregistreerd zijn.

De specs van de Spectre zijn, voor een EV, niet heel erg indrukwekkend overigens. Met een gewicht van meer dan 3000 kilo en een WLTP-bereik van amper 400 kilometer is het geen hoogvlieger. Volgens de CEO van het merk is bereik voor hun klanten echter niet zo belangrijk. “Zij rijden voornamelijk korte afstanden, in en rond steden, en kunnen zowel thuis als op kantoor opladen”.

Foto's: Rolls-Royce