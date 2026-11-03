Meta gaat geen updates meer uitbrengen voor de VR-brillen Quest 2 en Quest Pro. De virtual reality -headsets komen ook al uit 2020 en 2022, maar werden nog wel tot 2024 verkocht. Meta stopt in maart met de besturingssysteemupdates en eind 2027 is het dan gedaan met de beveiligingsupdates. Je kunt het apparaat dus nog zeker een jaar prima gebruiken.

Meta Quest 2

Sterker nog, je kunt ze nog wel langer blijven gebruiken, alleen moet je er rekening mee houden dat ze na het ophouden van de beveiligingsupdates wel wat kwetsbaarder worden. Als er een zwak is gevonden, en dat gaat tegenwoordig veel makkelijker en sneller door kunstmatige intelligentie, dan kan iemand het apparaat mogelijk wel op afstand overnemen of er een botnet van maken. Dat geldt voor alle apparaten die geen beveiligingsupdates meer krijgen.

Games kun je dus nog wel langer dan 2027 blijven spelen en ze kunnen ook nog steeds worden gemaakt, getest en uitgebracht. De laatste update voor het besturingssysteem is straks v213 en daarna komt er elke drie maanden een beveiligingsupdate en dan is het echt klaar qua updates. Misschien vinden sommige mensen toch dat de ondersteuning wat te wensen overlaat, maar dat valt mee: Quest 1 wordt al sinds 2024 niet meer ondersteund.

Je kunt nog steeds met de Quest Link of Air Link games direct vanaf SteamVR of met de Oculus PC-app naar je headset streamen. Ook blijft je eigen bieb gewoon intact, dus alles wat je ooit gekocht of gedownload hebt blijft gewoon lokaal werken. Je Beat Saber en Superhot VR zijn dus prima in orde. En als ontwikkelaars de multiplayer-servers niet uitzetten, dan blijft multiplayer ook ondersteund worden.

De iPhone van de VR

Quest 2 wordt nog altijd gezien als de iPhone van de VR: het is een apparaat dat de wereld wat dat betreft wat meer opende en dat is niet veel VR-gadgets gelukt. Nog steeds is het niet heel erg gangbaar: je ziet eigenlijk geen mensen met VR-brillen op straat en ook als je lekker even een potje wil gamen met vrienden, dan wordt de VR-bril er zelden bij betrokken. Dat komt ook wel omdat het een heel individualistisch apparaat is: je doet het echt alleen, tenzij je online anderen treft.

Wel maakte Quest 2 het mogelijk om volledige standalone te gamen en dat was al bijzonder, laat staan voor de vrij lage prijs die het apparaat in aanschaf was: 349 euro. En ja, dat het apparaat ook nog middenin de coronatijd verscheen maakte het een schot in de roos: het liet je thuis bewegen, het hielp tegen verveling en al met al was het een heerlijke ontsnapping uit de huiskamers waar veel mensen toch aan gekluisterd waren.