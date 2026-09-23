Het is fijn dat YouTube bestaat, want hierop zetten mensen video's van hoe ze techgadgets slopen. Je wil immers niet zelf je headset van meer dan 1.000 euro kapotmaken, maar je wil waarschijnlijk wel weten hoe dat er binnenin allemaal uitziet. Er zijn twee YouTube-kanalen heel beroemd om hun 'teardowns': JerryrigEverything en iFixit. Ifixit bekijkt een product vanuit een mate waarin het repareerbaar is. Zo heeft het gekeken naar Steam Frame en het eindresultaat is best bizar om te zien.

Steam Frame uit elkaar

Steam Frame heeft een hoofdband met snelsluiting een vervangbare batterij, uitbreidbare opslag, infrarood voor tracking en bijvoorbeeld de Snapdragon 8 Gen 3-processor. iFixit is over het algemeen niet eens zo heel negatief over hoe repareerbaar dit apparaat is: het is zelfs erg positief, zeker vergeleken bij andere VR-brillen. Wel is het jammer dat de koelventilator erg diep in het apparaat is weggewerkt en dat de batterij nog altijd gelijmd is.

Valve werkt ook wel samen met iFixit, want via de website van iFixit biedt het onderdelen, reparatiehandleidingen en meer. Echter heeft Valve geen zeggenschap over de video en wat iFixit hierin zegt. We zien in de teardown dus heel mooi uitgelegd en ontleed wat Steam Frame precies inhoudt:

Lichte VR-headset

Steam Frame is een heel lichte VR-headset waarmee je zonder lag kunt streamen vanaf je PC. Het geluid is dankzij zwevende luidsprekers boven de oren waarschijnlijk erg goed, zonder dat je helemaal zo afgesloten wordt van alles om je heen (in de echte wereld). Dankzij die eerdergenoemde Snapdragon-processor kan deze headset ook los van een PC werken en je kunt er bijvoorbeeld SteamOS op gebruiken.

Valve Steam Frame heeft wel een flinke prijskaart: voor de variant met 256 GB opslag ben je 1.049 euro kwijt, maar het kan ook oplopen naar 1.279 euro als je voor de 1 TB-variant kiest. Je kunt hem vooralsnog alleen via Valve zelf aanschaffen.