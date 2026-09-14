Valve heeft hem al eerder aangekondigd, maar nu gaan de pre-orders live en weten we wanneer hij verschijnt. VR-bril Steam Frame. Hij is verkrijgbaar vanaf 1.049 euro en dat is dan met 256 GB opslaggeheugen. Een vrij flink prijskaartje, maar dit zijn vijf redenen waarom Valve daar groot gelijk in heeft.

Steam Frame kan PC-streamen zonder lag

De VR-headset heeft een meegeleverde wifi 6e-ontvanger en daarmee kun je ook zware games vanaf je PC direct naar de headset streamen. Hierbij zou er nagenoeg geen vertraging moeten zijn, waardoor je een heel stevige game-ervaring hebt waarin je niet achter de feiten aan hoeft te lopen.

Hij is heel licht

Met de hoofdband erbij gewogen is deze VR-bril 440 gram. Hij voelt extra licht, omdat de batterij op de achterkant van de hoofdband is geplaatst. Daarnaast is de behuizing van een lichtgewicht magnesiumlegering gemaakt, zodat het niet zo'n zwaar ding is op je hoofd. Dat betekent dat je langer door kunt spelen en dat is fijn als je in de hitte van de strijd bent.

Het geluid is heel ruimtelijk

Het geluid belooft hele ruimtelijk te zijn, omdat er net als bij de Valve Index is gekozen voor zwevende luidsprekers boven je oren. Hierdoor krijg je zowel een 3D-geluid dat heel goed klinkt, terwijl je oren niet zo warm worden als bij andere VR-brillen. Ook ben je niet helemaal afgesloten van je omgeving, wat toch ook wel een grote plus is.

Hij werkt standalone

Hoewel hij goed werkt met het streamen van PC-games, is het ook een standalone-apparaat. De headset heeft een Snapdragon-processor waardoor je ook games op het apparaat zelf kunt spelen. Hij maakt daarnaast gebruik van een verbeterde versie van SteamOS om zo te zorgen voor makkelijk toegang tot de gamebieb.

Hij heeft pancake-lenzen

Het klinkt gezellig, maar het is vooral heel effectief: de Valve Steam Frame heeft pancake-lenzen wat betekent dat ze lekker compact zijn. Het apparaat heeft haarscherpe OLED-schermen aan boord en het contrast hiervan is groot. Het beeld loopt van hoek tot hoek en er zit geen flare in.

Valve Steam Frame is nu te pre-orderen: hij verschijnt vanaf 18 september in batches.