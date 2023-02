Valve zet een valstrik en pakt meteen 40.000 cheaters aan

Gamebedrijf Valve heeft door een slinkse truc uit te halen in één keer 40.000 cheaters tegen de lamp laten lopen. Het bedrijf was het helemaal zat met de vele gamers die de regels die in Dota 2 gelden aan hun laars lappen. Tijd voor een ‘honeypot’, die meer een soort paard van Troye bleek te zijn voor diverse games die nu worden bestraft voor hun daden.

Valve's honeypot

Is het uitlokking van Valve? Natuurlijk, maar niet zonder reden. Waar het cheaten in games heel vroeger vooral iets was om bijvoorbeeld via een code een level te kunnen overslaan, en waar je in de tijden zonder internet toch vooral jezelf mee had, heeft dat in een tijd waarin er online grote games worden gespeeld met miljoenen mensen tegelijk toch heel andere betekenis. Zeker in het geval van Dota 2, dat ook nog eens een grote esportstitel is, moet het valsspelen zeker worden bestreden. Dit is hoe Valve dat heeft aangepakt.

De PC-game had last van software die mensen gebruikten om te cheaten in Dota 2. Het had het lek wel gepatched, maar besloot om daar een mechanisme in te bouwen om al die cheaters te pakken te krijgen. De cheatersoftware kon werken omdat het gebruikmaakte van interne informatie van de Dota-client die in principe normaliter tijdens het spelen niet beschikbaar is.