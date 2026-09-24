Meta heeft zijn nieuwe, slimme bril aangekondigd en hij heet Ray-Ban Meta Audio. Dat is niet voor niets: het gaat namelijk om een bril met alleen een audiobeleving en er zit dus geen camera in. Dat zal tegenstanders van camerabrillen waarschijnlijk beter bevallen. Wel missen mensen op die bril verschillende handigheden, zoals de mogelijkheid om te filmen in first person-perspectief en vragen te stellen over de omgeving.

Ray-Ban Meta Audio

De bril weegt 43 gram en dat is minder dan de 52 gram die brillen met camera gemiddeld wegen. De Ray-Ban Meta Audio heeft extra tipjes om op de bril te zetten voor comfort. Ze zijn er in 23 kleuren en verschillende lenzen en er is een Clubmaster-variant en een Burbank-variant. Je kunt na één keer laden 12 uur luisteren en met de laadcase erbij is dat 48 uur. Hij is verkrijgbaar voor 349 dollar en vanaf 13 oktober is hij uit.

Meta heeft ook een heel nieuw apparaatje aangekondigd in de vorm van Meta Muse Charm. Dit is een soort vierkantje met een scherm dat je kunt gebruiken om tegen Meta Muse AI te spreken. Er zit ook een camera in, waardoor je wel weer vragen kunt stellen over je omgeving. Het is nog onbekend wat hij kost, maar hij verschijnt in december. Het volgt een beetje de trend van de tassenhangers die momenteel erg populair zijn.

VR-bril

Tot slot heeft Meta ook een nieuwe VR-bril getoond en die is juist wat innovatiever. Er zit IMAX-technologie in en je kunt holografische videogesprekken hebben. Hij heeft pannenkoekglazen en micro-OLED-schermen met 5K per oog. Je kunt er een toetsenbord mee projecteren, zodat je overal kunt werken. De bril is niet zo dik als bijvoorbeeld een Apple Vision Pro: het is meer een wat uitgebreidere zonnebril.

Hij weegt wel maar 100 gram, wat vrij indrukwekkend is gezien de technologie die erin zit. Dat komt onder andere omdat het met een soort puck werkt en een optische kabel en een Snapdragon Reality Elite-chip om het rekenwerk te helpen doen. Je kunt onder andere ESPN, YouTube, Crunchyroll, Plex en Prime Video kijken met de bril. Meta’s VR-bril kost 1.299 dollar en is vanaf lente 2027 beschikbaar.