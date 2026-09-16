Instagram, Meta introduceert Meta One , een nieuwe abonnementsdienst die extra functies en meer AI-gebruik biedt binnen Facebook WhatsApp en Meta AI. Het bedrijf benadrukt dat de kernervaring van al zijn apps gratis blijft; abonnementen ontgrendelen specifiekere mogelijkheden en uitgebreider AI-gebruik die verder gaan dan wat de gratis versie voor miljarden gebruikers kan bieden.

Meer dan vijftig functies bij lancering

Meta One start met meer dan vijftig functies op Instagram, Facebook, WhatsApp en Meta AI, en wordt later uitgebreid naar Edits en de AI-brillen van het bedrijf. Volgens Meta hebben inmiddels al 15 miljoen mensen zich geabonneerd of een proefperiode gestart.

Losse abonnementen per app

Eerder dit jaar lanceerde Meta al losse productabonnementen: Instagram Plus, Facebook Plus en WhatsApp Plus. Deze bieden exclusieve functies voor meer connectie en creativiteit op Instagram en Facebook, en meer organisatie en personalisatie op WhatsApp. Instagram Plus kreeg recent aangepaste lettertypes voor DM's en Stories, meldingen wanneer specifieke mensen een Story bekijken, en DM-previews. Facebook Plus krijgt aanpassingsopties voor Messenger, uitgebreidere Reels-inzichten en super reacties die nu ook werken bij Reels en Feed-posts. WhatsApp Plus gaat binnenkort testen met opslag voor chat- en mediabackups en Focus Schedules, waarmee gebruikers chats op een vast schema kunnen dempen of verbergen.

Bundels voor individuen en AI-gebruikers

Meta One gaat verder met de bundels Core en Premium, die de functies van de losse abonnementen combineren met meer gebruik van rekenintensieve AI-mogelijkheden. Dat betekent onder meer meer mediageneratie met Meta AI, waaronder het maken en bewerken van afbeeldingen en het genereren van video's via de Muse-modellen, en meer gebruik van in-app AI-tools zoals Restyle op Instagram. Meta AI blijft gratis voor dagelijks gebruik; Core en Premium zijn bedoeld voor mensen die meer creatieve vrijheid willen met de AI-tools van het bedrijf. Uit vroege tests bleek dat meer dan de helft van de abonnees zowel AI- als expressiefuncties in de bundels gebruikte, met functies zoals Restyle en stemeffecten op Instagram als belangrijkste reden om te abonneren.

Bundels voor creators en bedrijven

Voor creators en bedrijven voegt Meta One professionele tools en AI direct toe aan de apps waar hun publiek en klanten al gebruik van maken, zodat een nieuw account of een aparte app niet nodig is. Nieuwe functies omvatten een uitgebreider profiel met website, locaties en reviews, een opvallende volgknop op reels, en automatische volguitnodigingen naar mensen die interactie hebben met content. Ook krijgen abonnees meer toegang tot Meta Business Agent om klanten dag en nacht te woord te staan.

Meta belooft doorlopend nieuwe functies en agent-vaardigheden toe te voegen voor marketing, bedrijfsvoering, contentcreatie en optimalisatie. Zo komt binnenkort Edits Plus naar Meta One, met meer cloudopslag om projecten tussen apparaten te synchroniseren, plus extra gebruik van de aankomende Edits-assistent die helpt bij het analyseren van Instagram-statistieken en het bedenken van nieuwe ideeën.

Prijzen en beschikbaarheid

Meta One is wereldwijd beschikbaar en begint bij 2,99 dollar per maand voor losse producten. De losse abonnementen kosten 3,99 dollar per maand voor Instagram Plus en Facebook Plus, en 2,99 dollar per maand voor WhatsApp Plus.

De bundels voor individuen starten bij 7,99 dollar per maand voor Core, en 19,99 dollar per maand voor Premium, dat naast alles uit Core de meeste ruimte biedt om content te maken met Meta AI en binnen de volledige appfamilie van Meta.

Voor bedrijven en creators begint Essential bij 14,99 dollar per maand, met tools om een reputatie op te bouwen bij nieuw publiek, uitgebreidere toegang tot Meta Business Agent op WhatsApp, een geverifieerde badge en bescherming tegen imitatie. Advanced start bij 49,99 dollar per maand en voegt professionele publicatiefuncties toe, zoals stories tot dertig dagen vooruit inplannen, links in organische posts en reels, exporteerbare analyses en diepere doelgroepinzichten, plus meer teamtoegang en broadcast-credits op WhatsApp. De hoogste niveaus, Expert en Max, beginnen respectievelijk bij 149 en 499 dollar per maand en zijn gericht op teams die op grote schaal willen opereren.

Meta benadrukt dat plannen, functies, prijzen en beschikbaarheid kunnen verschillen per regio, app en account.