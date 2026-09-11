Instagram maakt het weer iets beter om je profiel mooier te maken. Het komt met de mogelijkheid om posts waarin je getagd bent meteen op je grid te zetten. Op die manier kun je bijvoorbeeld mooie momenten met vrienden uitlichten.

Getagde berichten op je grid

Het is toch altijd wel vleiend als iemand je tagt op Instagram: mits het natuurlijk in een gemene grap is, maar in principe kun je vaak bij de posts waarin je getagd bent zien dat je gezellig samen op de foto staat. Je kon die posts nooit op je grid zetten, dus op je 'profiel', maar dat gaat nu veranderen. Je kunt ze van het aparte tabblad waarin je de getagde berichten ziet meer openbaar maken door ze tussen je eigen content te zetten. En aangezien je grid veel beter kunt aanpassen tegenwoordig, kun je hem ook precies zetten waar je hem wil.

Er is meer nieuws over Instagram de laatste dagen, namelijk dat actrice Jennifer Lawrence er haar opwachting maakt. In een eerste video geeft ze aan dat ze wel meteen weer verdwijnt als mensen iets gemeens zeggen. Tot nu toe is ze er echter nog, dus het lijkt vooralsnog goed te gaan. Ze staat bekend als een vrij goofy actrice, en een publiekslieveling, wat het groot nieuws maakt dat ze haar eerste stapjes op het social medium zet.

Scammers op Instagram