De iPhone Duo is misschien wel de opvallendste smartphone die Apple ooit heeft gemaakt. Het toestel lijkt dichtgeklapt op een compacte iPhone , maar opent tot een scherm van 7,6 inch. Sinds 23 oktober ligt de eerste vouwbare iPhone officieel in de winkels.

Maar met een vanafprijs van €2.339 is dit geen telefoon die iedereen gedachteloos bestelt. Toch kan de introductie ook interessant zijn als je helemaal geen iPhone Duo wilt kopen. Rond de komst van een nieuw model gaan veel mensen namelijk nadenken over hun huidige toestel. Is het tijd om over te stappen? En hoeveel is die oude iPhone eigenlijk nog waard? Het antwoord hangt niet alleen af van het model. Ook opslagruimte, technische werking, uiterlijke staat en het moment van verkopen spelen een rol.

Een oude iPhone kan verrassend veel waard zijn

iPhones behouden doorgaans langer hun waarde dan veel andere smartphones. Dat komt onder meer door de lange softwareondersteuning van Apple en de blijvende vraag naar gebruikte toestellen. Zelfs een iPhone die je al enkele jaren gebruikt, kan daardoor nog een serieus bedrag opleveren. Daarbij geldt meestal: hoe nieuwer het model, hoe groter de opslagcapaciteit en hoe beter de staat, hoe hoger de waarde.

Een kras op de behuizing hoeft niet meteen een groot probleem te zijn. Een gebroken scherm, versleten batterij of defecte camera heeft doorgaans meer invloed. Ook functies zoals Face ID, de knoppen, microfoons en luidsprekers tellen mee bij een technische beoordeling.

Waarom het verkoopmoment verschil maakt

Direct na een nieuwe iPhone-lancering komen veel oudere toestellen op de tweedehandsmarkt terecht. Mensen ontvangen hun nieuwe telefoon en willen daarna hun oude exemplaar verkopen. Het aanbod neemt daardoor snel toe. Dat betekent niet dat je iPhone na 23 oktober plotseling niets meer waard is. Wel neemt de waarde van elektronica meestal verder af naarmate een model ouder wordt en er meer gebruikte exemplaren beschikbaar komen.

Wie al van plan is om binnenkort over te stappen, heeft dus weinig reden om zijn oude toestel nog maanden in een lade te laten liggen. Een telefoon die ongebruikt thuis ligt, wordt doorgaans niet meer waard. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen die de iPhone Duo bestellen. Misschien kies je voor een refurbished iPhone 17 , stap je over op de iPhone 18 Pro of heb je nog een ander toestel liggen. Ook dan kan dit een logisch moment zijn om de waarde te controleren.

Marktplaats of een professionele inkoper?

Je kunt een gebruikte iPhone natuurlijk zelf aanbieden via een handelsplatform. Daarmee haal je mogelijk een hogere verkoopprijs. Daar staat wel meer werk tegenover. Je moet foto’s maken, een beschrijving schrijven en reageren op geïnteresseerden. Daarna volgen vaak onderhandelingen, lage biedingen en afspraken die op het laatste moment kunnen worden afgezegd. Ook moet je bij een persoonlijke overdracht zelf opletten dat de betaling goed verloopt.

Wie vooral gemak en duidelijkheid zoekt, kan de telefoon rechtstreeks aan een professionele partij aanbieden. Via de pagina je iPhone verkopen aan Swappie beantwoord je eerst vragen over het model en de staat. Daarna krijg je een voorlopige prijsindicatie. Na ontvangst controleert Swappie het toestel en volgt de definitieve beoordeling. Het hoogst mogelijke bedrag en de eenvoudigste verkoopmethode zijn dus niet altijd hetzelfde. Welke route het beste past, hangt af van hoeveel tijd en moeite je erin wilt steken.

Zo bereid je een iPhone voor op verkoop

Maak eerst een reservekopie van foto’s, berichten en andere belangrijke gegevens. Dat kan via iCloud of door de telefoon op een Mac of pc aan te sluiten. Controleer vervolgens of alles in de reservekopie staat voordat je het toestel wist. Schakel ‘Zoek mijn iPhone’ uit, log uit bij je Apple Account en herstel daarna de fabrieksinstellingen. Verwijder ook je fysieke simkaart. Gebruik je eSIM, controleer dan of deze tijdens het wissen wordt verwijderd en op je nieuwe toestel is geactiveerd.

Haal tot slot het hoesje en de screenprotector van het toestel. Zo kan de uiterlijke staat goed worden beoordeeld. Geef eventuele schade eerlijk door. Als de werkelijke staat afwijkt van je omschrijving, kan een voorlopige prijs later worden aangepast.

Eerst de waarde weten, daarna beslissen

De iPhone Duo laat vooral zien hoe groot de verschillen binnen het iPhone-aanbod inmiddels zijn. Aan de ene kant staat een vouwbaar toestel van ruim tweeduizend euro. Aan de andere kant vind je gebruikte en refurbished iPhones die nog jarenlang mee kunnen.

Juist daarom is het slim om eerst te bekijken wat je huidige telefoon waard is. Dat bedrag bepaalt hoeveel je werkelijk moet bijleggen voor een volgende iPhone.

Misschien blijkt de overstap ineens aantrekkelijker dan gedacht. Het kan ook zijn dat je na het zien van de inruilwaarde besluit nog een jaar door te gaan. In beide gevallen weet je in ieder geval waar je aan toe bent. En dat is verstandiger dan je oude iPhone na de overstap vergeten in een lade te leggen.