Sinds de release van de nieuwe opvouwbare iPhone Duo afgelopen vrijdag komen er berichten naar buiten van kapotte schermen. Apple heeft dit inmiddels bevestigd en vervangt de kapotte exemplaren.

Afgelopen vrijdag kwam dan eindelijk de iPhone Duo uit: de eerste opvouwbare iPhone. We hebben er lang op moeten wachten – geruchten over de komst van de smartphone deden al maanden de ronde – maar inmiddels is hij verkrijgbaar, als je een exemplaar kunt bemachtigen natuurlijk.

Kapotte pixellijn

Zoals dat wel vaker gaat met nieuwe productlanceringen, is deze echter niet vlekkeloos verlopen. Al op vrijdag kwamen er eerste berichten online van een kapot scherm. Al snel stonden er tientallen berichten online van mensen met precies hetzelfde probleem.

Het lijkt te gaan om het midden van het binnenste, grote scherm. Daar is bij mensen die door het probleem getroffen zijn precies op dezelfde plek een witte, horizontale pixellijn te zien. Soms loopt er vanuit deze lijn nog een kapotte lijn recht naar beneden. Dat wil je natuurlijk niet zien als je net een paarduizend euro hebt neergelegd voor je nieuwe vouwbare smartphone.

De oorzaak van het probleem is nog niet precies duidelijk, maar aangezien het in de berichten van mensen op precies dezelfde plek gebeurt, zou het kunnen gaan om een productiefout bij een deel van de mensen die er een hebben aangeschaft. Het lijkt daarbij niet uit te maken hoe lang je de Duo gebruikt: één gebruiker maakte zelfs melding dat de breuklijn al bij het installatieproces tevoorschijn kwam.

Apple levert nieuwe exemplaren

Apple heeft in ieder geval een statement naar buiten gebracht waarin ze toegeven dat het probleem zich bij een klein aantal eigenaren voordoet, al worden geen precieze aantallen genoemd. Het bedrijf laat weten dat getroffen mensen contact op kunnen nemen met Apple Care en een nieuw exemplaar ontvangen. Het is dus niet zo dat je de pineut bent wanneer je een foutieve iPhone Duo ontvangt: Apple helpt je aan een nieuwe.

Nogmaals: het is niet duidelijk om hoeveel exemplaren het gaat. Als het om enkele tientallen gaat, is het maar een relatief klein probleem ten opzichte van de miljoenen exemplaren die verkocht worden. Dat is niet ongebruikelijk bij nieuwe technologieproducten, dus er is nog geen reden voor grootschalige paniek. Maar irritant is het natuurlijk wel wanneer je net een nieuwe eigenaar van de Duo bent.

iPhone Duo

De iPhone Duo is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar voor een vanafprijs van 2339 euro voor de versie met 256 GB aan opslag. Er zijn ook versies met 512 GB, 1 TB en 2 TB. Daarbij zijn de kleuren Night Sky en Star White verkrijgbaar.

De iPhone Duo heeft een buitenscherm van 5,4 inch, en een groot binnenscherm van 7,6 inch dat opengeklapt 50 procent groter is dan het scherm van de iPhone 18 Pro Max. Content schaalt proportioneel mee op dit scherm.

Touch ID is verwerkt in de zijknop, zodat ontgrendelen zowel open als dicht op dezelfde manier werkt; Face ID ontbreekt. Gebruikers kunnen het toestel ook ontgrendelen met hun Apple Watch. Camera Control zorgt voor snelle toegang tot de camera, inclusief de nieuwe Siri Camera-modus, waarmee Siri kan "zien" wat de gebruiker ziet om vragen te beantwoorden of acties uit te voeren.