Weet je nog dat je vroeger op de kleuterschool op maandag iets mee mocht nemen van je weekend en daar dan over mocht vertellen? In Amerika heet zoiets Show and Tell. Maar Apple nodigt mensen nu uit voor Pro and Tell. En dat kan maar één ding betekenen: MacBook Pro’s.

MacBook Pro

En niet zomaar MacBook Pro’s, maar de allereerste MacBook Pro’s die van een touchscreen zijn voorzien. Het voordeel aan een touchscreen is dat je heel visueel kunt werken: je tikt gewoon op wat je wil en de computer doet zijn werk. Of ja, bij Apple is dat dus een MacBook Pro. Het voordeel is dat als iemand met je meekijkt, diegene zelf even kan tikken in plaats van dat hij of zij moet vragen of jij dat wil doen omdat jij er recht achter zit. En toegegeven, het heel passief-agressief kan overkomen als je zomaar iemands trackpad aantikt, toch?

De nieuwe CEO van Apple, John Ternus, kondigt het evenement aan en dat is helemaal zijn ding: hij wil namelijk graag dat Apple vaker nieuwe producten lanceert, en dat is merkbaar. Vroeger was er veel minder vaak een Apple-lanceringsevenement. Dan werden er ook veel dingen gewoon als donderslag bij heldere hemel aangekondigd. Verder zou Ternus ook het bedrijf zelf wat willen versimpelen, wat wel spannend is.

iPhone Duo

Vorige week gingen de pre-orders van de helemaal nieuwe, hippe iPhone Duo live en dat heeft Apple geweten. De uitleverdatum was voor de eerste bestellers netjes 23 oktober, de releasedag, maar er zijn ook mensen die tot 2027 moeten wachten tot ze de eerste vouwbare iPhone binnen krijgen. En vergis je niet, de prijs is nog steeds vanaf 2.339 euro. Apple geeft aan dat de smartphone praktisch is uitverkocht.

Het is tegelijkertijd ook weer niet helemaal te zeggen dat Apple’s telefoon een gigantische hit is: het kan ook zijn dat er door toeleverings- en productie-uitdagingen toch wat meer druk op de keten is en er misschien niet zo heel veel toestellen beschikbaar zijn. Daar heeft Apple geen uitspraken over gedaan. We zijn nu vooral benieuwd wat het allemaal gaat zeggen over die aankomende MacBook Pro’s, maar dat gaat op 28 oktober dus gebeuren: volgende week woensdag.