Apple gaat later deze maand waarschijnlijk een nieuwe MacBook Pro onthullen die een touchscreen heeft. Daarnaast zou het bedrijf met een nieuwe iPad Mini met oledscherm komen.

Apple werkt naar verluidt al jaren aan een MacBook Pro met touchscreen. Alle eerder verschenen MacBook-modellen hebben geen touchscreen, dus het zou voor het eerst zijn dat de Pro-variant met een scherm wordt uitgerust die je kunt besturen met aanraking.

Deze week leek Apple de komst van de MacBook Pro met touchscreen al per ongeluk min of meer te bevestigen. Er kwam namelijk een nieuwe bèta van macOS 27.2 uit, waarin verschillende verwijzingen in apps als Safari en Foto’s zijn te vinden naar touch-besturing. Een aankondiging lijkt er dus aan te komen.

Nieuwe MacBook Pro’s

Die aankondiging zou wel eens op dinsdag 27 oktober kunnen plaatsvinden, zo claimt Bloomberg . Het zou gaan om twee verschillende modellen: eentje met een 14-inch scherm en eentje met een 16-inch scherm, die beiden in de MacBook Pro-familie vallen.

De nieuwe laptops zouden dunner en lichter worden dan de huidige MacBook Pro-modellen, en een oledscherm hebben voor de meest nauwkeurige weergave. Ook zouden ze worden uitgerust met een dynamisch eiland, een balkje die contextgevoelige informatie en knoppen kan weergeven.

De grootste wijziging zou natuurlijk een touchscreen zijn. Daarmee zou je je vingers kunnen gebruiken om de laptop via het scherm aan te sturen. Dit is een veelvoorkomende features op veel laptops van andere bedrijven, maar Apple heeft vooralsnog geen laptops uitgebracht met touchscreencapaciteiten.

Nieuwe iPad Mini

Samen met de aankondiging van de nieuwe MacBook Pro-modellen zou Apple ook een nieuwe iPad Mini aankondigen. Deze tablet zou ook uitgerust worden met een nieuw oledscherm. Verder zou de iPad een landschapcamera hebben voor videogesprekken, en een verbeterd speakersysteem.

Releasedatum en prijs nog onbekend

Verdere details, zoals de prijzen en precieze releasedatum voor de nieuwe MacBook Pro’s en iPad Mini, zijn er nog niet, maar mocht de aankondiging inderdaad eind oktober plaatsvinden, dan is een release rond die tijd of begin november niet uitgesloten.

Eerst worden er nieuwe smarthomeproducten onthuld

Voordat het zover is, kunnen we ons echter eerst opmaken voor een Apple-evenement op dinsdag 13 oktober . Dan worden er vermoedelijk nieuwe smarthomeproducten van het bedrijf aangekondigd, waaronder een nieuwe HomePod met scherm om smarthome-apparaten aan te sturen en mogelijk ook een camera die niet met videobeelden, maar infrarood sensoren werkt.

Waarschijnlijk staan er deze maand dus in totaal twee Apple-evenementen met nieuwe producten op de planning. Genoeg voer voor de Apple-fans dus!