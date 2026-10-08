Apple kondigt aan dat het op 13 oktober met een smarthome -evenement komt. Dat doet het niet met zoveel woorden, maar het evenement heet 'Welcome home' en er gaan al langere tijd geruchten dat het Amerikaanse techmerk meer met smarthome wil doen. De verwachting is dat het met een smarthomehub met scherm komt, maar ook een camera , zoals we in 2024 al schreven.

Apple gaat meer met smarthome doen

We hebben natuurlijk al de HomePod, wat Apple's bekendste smarthome-apparaat is. Nu zou het dus met zo'n ding komen, maar dan met een scherm erop. Daarnaast wordt een nieuwe HomePod mini verwacht en een nieuwe Apple TV-box. Het is altijd spannend met geruchten rondom Apple, want die zijn er nooit zo heel veel. Eén van de beste geruchtenmolens om naar te luisteren is Mark Gurman van Bloomberg: hij zei ook al eerder dat er op 13 oktober een smarthome-event van het merk zou plaatsvinden.

Hij meldde toen dat Apple TV 4K uit de doeken wordt gedaan, plus de tweede generatie HomePod Mini en een smarthomehub. Sinds gisteren gaan er echter ook geruchten over andere apparaten, zoals een camera, een thermostaat en een videodeurbel. Die zou Apple in de maak hebben met LG. In ieder geval lijkt het erop dat deze smarthomeapparaten nu ineens snel kunnen komen, omdat de verbeterde Siri met AI er nu is. Apple had deze producten immers waarschijnlijk al een tijd op de plank liggen, maar omdat het zoveel problemen had met Siri was dat wat naar achteren geschoven.

Waarschijnlijk 3 producten

Het is natuurlijk handig om een nieuwe lijn smarthomeproducten aan te kondigen met een assistent die ook goed van dienst kan zijn. Eentje die je misschien goede nieuwe films en series kan aanraden bijvoorbeeld. Het lijkt erop dat Siri dat nu kan, dus is er reden genoeg om die producten aan te kondigen.

Het is nog afwachten of Apple inderdaad voor die hele line-up van 6 of meer producten gaat, of dat het het houdt bij de drie dingen die Gurman noemde. Dat laatste lijkt logischer, maar tegelijkertijd is het wel mooi om thuis een heel ecosysteem van Apple te hebben. Dankzij Matter en andere initiatieven zijn smarthomegadgets in principe prima in staat om met elkaar te praten, maar niet iedereen wil een camera van het één, een deurbel van het ander, enzovoort. Helemaal als je er abonnementen en apps voor nodig hebt, dan kan dat soms erg rommelig worden.