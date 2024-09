Heeft Apple een HomePod met een scherm in de maak?

Google heeft het al eens gedaan, een soort slimme speaker maken met een scherm. Apple lijkt in die voetsporen te willen volgen. Het zou een HomePod maken met een scherm erop.

Apple HomePod

De reden dat mensen denken dat dit eraan komt is dat er in de code staat ‘HomeAccesory’ en het zou gaan om een smarthome-accessoire dat de A18-chip van Apple gebruikt. Een van de belangrijkste redenen dat we een tablet kunnen verwachten is natuurlijk Apple Intelligence, de AI van Apple waarmee het hoopt je smarthome dan nog slimmer te maken. Je kunt natuurlijk veel meer met AI als het visueel is.

Denk aan een recept volgen met koken en zowel kunnen lezen hoeveel gram er nodig is als kunnen horen wat ermee moet gebeuren, of videobellen, het als digitale fotolijst gebruiken en meer.

Vierkante iPad

Of het een soort kleine iPad wordt, dat lijkt aannemelijk met het bedrijf dat de tablet groot maakte. Tegelijkertijd is de HomePod niet gigantisch, dus het zal een aangepaste versie zijn. Mogelijk is het zelfs een vierkant sxherm. Er zit ook een camera op zodat je het systeem via gebaren kunt besturen. Daarnaast heeft het apparaat een Airplay-ontvanger.

Het wordt dus een soort samenraapsel van allemaal eerdere Apple-uitvindingen en dat heeft wel wat. Het is een beetje iPad, een beetje Apple TV en een HomePod. Een goede manier om je smarthome aan te sturen. Apple is nog niet heel breed bekend als merk in de smarthomescene, maar daar zou een killer smarthome-gadget verandering in kunnen brengen. Misschien is het wel de one: een apparaat dat smarthome eindelijk wat dichter bij elkaar brengt, want daar is door alle losse gadgets die mensen door de jaren heen hebben verzameld zeker wel behoefte aan.

Smarthomehero

Het enige wat soms lastig is, dat is localisatie. Waar mensen in de Verenigde Staten veel meer en heel andere gadgets hebben, zoals ze ook andere televisiezenders hebben. Tegelijkertijd helpen smarthoneprotocollen om het in ieder geval op het gebied van smarthome iets meer op elkaar aan te laten sluiten. Denk aan de Matter-standaard bijvoorbeeld.

Wanneer deze gadget van Apple komt is nog een groot vraagteken, maar het wordt niet heel binnenkort verwacht.