‘Apple wil met meer smarthomegadgets komen: dit is de volgende’

Apple heeft met zijn Homepod al de eerste stappen gezet in de smarthome-richting, maar wat nu? Is het bedrijf achter successen zoals iPad en iPhone van plan om je hele huis over te nemen? Het lijkt in ieder geval nog niet klaar te zijn met smarthome: het zou een slimme camera in de maak hebben.

Slimme camera van Apple

Apple zou van plan zijn om in 2026 een slimme camera uit te brengen. Een camera die je in huis hangt om zo te checken of er niemand binnen is die daar niet hoort, of om te kijken wat je huisdier uitspookt. Het is op zich een logische stap voor Apple. Het kwam eerder al met de HomePod, een slimme speaker waarmee je met Siri kunt praten en andere apparaten kunt aansturen. Ook heeft het al decennialang veel kennis in huis over camera’s. Macbooks, iPhones, iPads: die bevatten allemaal een camera.

Bovendien kan een smarthomecamera ook vrij eenvoudig worden geproduceerd. Er zijn er al heel veel op de markt, maar nog geen een die zo goed in het ecosysteem van Apple past als een Apple-eigen camera. Het is in ieder geval een aanzienlijk minder groot risico dan de auto die Apple in ontwikkeling had en inmiddels toch heeft moeten laten schieten. Smarthome is dan toch een stuk kleiner, en ‘close to home’ voor Apple zoals Amerikanen zouden zeggen. Het is ook slim, want Amazon en Google hebben ook elk hun eigen camera-lijn.