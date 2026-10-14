Goed nieuws voor mensen die stalkers vrezen: het apparaatje van Elevation Lab waarmee je een Apple AirTag het zwijgen op kon leggen, wordt niet meer gemaakt. Het idee was dat het een soort hoesje is voor je AirTag dat ervoor zorgde dat de speaker van het apparaat niet meer hoorbaar is. Handig voor wie het apparaatje gebruikt om dieven bij je AirTag weg te houden, minder handig als je wil kijken of er een stalker is die een AirTag in je tas of auto heeft gelegd.

AirTag Silencer

Normaliter kan de AirTag geluid afspelen wanneer hij ver is van zijn eigenaar, zodat mensen die wel bij de AirTag in de buurt zijn hem vinden. Dat is op zich heel handig, maar als je wil zorgen dat een dief niet weet dat je een AirTag in een bepaald item hebt gestopt, dan is het slimmer als hij stil blijft. Vanuit dat opzicht is dat voor te stellen, en daarom kwam Elevation Lab ook met zo'n Silencer.

Het is een hoesje dat de speaker sitl kan maken. Heel goed, maar er zijn helaas ook andersoortige criminelen: stalkers. En niet kunnen horen waar een AirTag zich bevindt betekent dat stalkers misschien wel wegkomen met iets waar ze juist voor moeten worden opgespoord. Het is dus een heel omstreden apparaatje, die Silencer, en er zijn ongetwijfeld meer van dit soort varianten.

Toch stopt Elevation Lab nu met de verkoop ervan, waarschijnlijk nadat het veel kritiek heeft gekregen op het bestaan van zoiets. In eerste instantie zei het bedrijf dat mensen nu op andere manieren ook wel de speakers laten verstommen, maar het lijkt daar nu toch een beetje van terug te komen door het product helemaal niet meer aan te bieden.

Kwade bedoelingen

Elevation schrijft: "We maken altijd producten die we zelf willen hebben, en dit was niet anders: we wilden het gebruiken voor AirTags op onze fietsen. Achteraf gezien heeft dit echter ook de bijwerking dat het iemand met slechte bedoelingen helpt om een ander te volgen zonder dat diegene meldingen op zijn of haar telefoon krijgt."

Naar het terugtrekken van het product wil het eraan werken dat het octrooi niet wordt gebruikt voor het namaken van het apparaatje door anderen.