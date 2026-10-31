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LEGO komt met een Joker-set die in veel huizen wel zal mogen

GadgetsdoorLaura Jenny
LEGO heeft een nieuwe set van Batman onthuld die alles te maken heeft met de Joker. Niet die van de films met Joaquin Phoenix, niet die uit de LEGO-games, maar de originele. Veel mensen hebben er een tattoo van, maar nu kun je hem ook in je huis zetten: de Joker zoals we hem kennen van de voorkant van Detective Comics uit 2011 (nummer 880).

LEGO Joker

Dat was natuurlijk niet de eerste keer dat the Joker verscheen. Dat was al in 1940 in Batman. Sterker nog, dat was de allereerste Batman-eigen comic. Maar deze set is dus gebaseerd op een latere comic, waarvan de cover iconisch is geworden. Hij is ook prachtig: de lachende mond, de spooky ogen en dan de bovenkant die volledig verandert in vleermuizen.
Het is geen speelset, maar muurdecoratie die zowel thuis prima aan de muur kan als op kantoor. Die persoon in je leven die LEGO minder waardeert zal deze set ook eerder ‘goedkeuren’ dan een andere. Het is een soort schilderij aan de muur met een 3d-effect.
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Batarangs en bloemen

Het belooft een leuke build te zijn met verschillende elementen om je te verrassen. Denk aan batarangs, zwaarden, bloemen en de bekende Ha, ha, ha’tjes. Verder is het een overwegend witte set waardoor hij in de meeste interieurs goed zal passen. Het bestaat in totaal uit 1849 steentjes en mede dankzij het 3D-effect lijkt het net alsof de Joker je echt aanstaart.
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Er is ook al een soortgelijke set van Batman, al is dat een plattere set, maar die kunnen wel mooi samen hangen. Deze Joker-set is ongeveer 51 centimeter hoog, 38 centimeter breed en 5 centimeter diep. The Joker-muurdecoratie is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 169,99 euro en je kunt hem vanaf 1 januari 2027 aanschaffen. Bekijk hem nu bij LEGO.

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