6.000 vierkante meter waar gezinnen zich volledig kunnen onderdompelen in alles LEGO . Niet alleen kinderen, wil LEGO benadrukken, en dat doet het niet alleen met woorden. Dat doet het ook met de indrukwekkende LEGO Technic Koenigsegg Sadair’s Spear Megacar, een met LEGO opgebouwde auto die echt kan rijden.

LEGO Koenigsegg

We zijn onder de indruk van die Koenigsegg , die als een zwarte bolide aan komt rijden en in de lampen een soort glinstering krijgt die hem nog specialer maakt. Hij kan meer dan 100 kilometer per uur, maar dat krijgen we in de Jaarbeurs niet te zien: dat kan niet. Waar wij hem hebben zien rijden, daar zal hij deze week op LEGO World vooral tentoongesteld staan. En dat is ook meer dan het bekijken waard: hij bestaat uit 327.000 onderdelen en er is in totaal 9.000 uur aan gebouwd.

Maar er zijn meer dingen op LEGO World om als volwassene van te genieten: de bouwwerken van andere volwassenen bijvoorbeeld, die in clubverband hun kunsten laten zien, maar ook het LEGO Museum-gedeelte is tof, naast het tulpenveld van Botanical, waar je 35 vierkante meter hebt als Hollands tulpenveld met LEGO. Verder is het natuurlijk grotendeels een kinderfeestje met Duplo-omgevingen voor de allerkleinsten, imposant gebouwde werelden ter inspiratie en een heleboel populaire franchises zoals Kpop Demon Hunters, KNVB Voetbal, Star Wars en Harry Potter.

LEGO World is wel echt een Nederlands feestje: er komen in principe niet speciaal mensen over uit het buitenland, tenzij de vakantie in België tegelijk valt. LEGO organiseert het evenement omdat het met spelen belangrijke vaardigheden bij kinderen wil ontwikkelen. Zo zegt Annemarie de Munnik (Marketing Director LEGO Benelux): “Kinderen leren hiermee probleemoplossend denken, ontwikkelen hun creativiteit, hun doorzettingsvermogen en leren samen te werken.

LEGO'en met het hele gezin

De timing is ook erg goed, zo voor de feestdagen uit. De Munnik: “Kerst als momentum wordt steeds belangrijker, ook in Nederland, dus dat geldt ook voor onze adventkalenders.” Wat is er sowieso populair in Nederland? “Ninjago, dat dit jaar 15 jaar bestaat is heel erg populair. Heel veel millennials hebben zelf ook met Ninjago gespeeld en we hebben zelfs content voor de jonge kinderen en de wat oudere kinderen. LEGO City is in Nederland altijd belangrijk: kinderen starten vaak met bouwen wat ze kennen, dus een brandweer of politie. En veel meisjes beginnen met LEGO Friends, dat zijn herkenbare sets en daarna gaan ze over naar Kpop Demon Hunters of andere bekende franchises.”

Het is lekker spelen de komende dagen, al roept het wandelen over deze beurs nog wel wat vragen op. Hoe zit het bijvoorbeeld met al die steentjes die overal zijn neergeplempt en waar straks talloze kinderhandjes aankomen? “Na elke LEGO World-editie worden de bricks schoongemaakt of zelfs helemaal vervangen.” En wat als kinderen steentjes in hun zak meenemen? Ze worden niet gefouilleerd bij de uitgang, maar er wordt wel op gelet. “Bij de uitgang wordt wel in de gaten gehouden dat mensen niet van alles meenemen. Het is wel echt de bedoeling dat dit event om het bouwen en spelen gaat. Zeker met het hele gezin: dat is wat kinderen willen, lekker samen bouwen.” Al is er natuurlijk ook een gigantische Intertoys-winkel waar je maar één ding kunt kopen: LEGO, LEGO en nog eens LEGO.

LEGO World is geopend van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht en er is zaterdag een prikkelvrije ochtend.