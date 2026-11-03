Wil je een evenement organiseren voor jouw sector? Zorg er dan voor dat je goede sprekers uitnodigt. Dit klinkt misschien als een open deur, maar in de praktijk zien we dat er vaker sprekers uitgenodigd worden die slechts beschikbaar waren, dan dat er sprekers met kennis van zaken op de bühne staan. Daarmee mis je een belangrijke kans om je publiek niet slechts een verhaal te presenteren, maar om hen mee te nemen op een ontdekkingstocht op zoek naar nieuwe visies en mogelijkheden. Dat kan het begin zijn van een omslag binnen jullie organisatie of een belangrijke stap richting de toekomst van je bedrijf. Een goed evenement zorgt voor impact.

Zelf een verhaal houden of een spreker uitnodigen?

Als er één ding vaak niet werkt, is dat mensen uit het management zelf het podium betreden om hun visie toe te lichten. Dit kan weliswaar interessant zijn, maar vaak mist het de brede blik die nodig is om ook anderen mee te krijgen. Een expert via Sprekershuys inschakelen is daarom veel beter. Iemand met verstand van zaken en een groot talent voor spreken kan horizonten schetsen, kritische vragen stellen en het onderwerp van alle kanten belichten. Dat is wat je nodig hebt om de toehoorder mee te krijgen. Je wilt tenslotte dat deze de zaal anders verlaat dan hoe hij of zij binnenkwam. Nodig daarom iemand uit die zich ruimschoots bewezen heeft waardoor het niet alleen een theoretisch verhaal wordt, maar waarbij ook concrete voorbeelden uit de praktijk aangehaald kunnen worden. Daarmee pak je je publiek.

Met een overtuigende spreker recht op je doel af

Wanneer je een evenement organiseert, is het belangrijk om te weten wat je wilt bereiken. Het gaat er namelijk niet alleen om om het publiek vermaak te bieden. Je wilt met elkaar een reis maken en op hetzelfde punt uitkomen. Een overtuigende spreker weet hoe jullie hier samen aankomen. Goede keynote speakers spreken niet alleen met verstand van zaken, maar beheerst ook de vertelkunst tot in de puntjes. Een verhaal kan namelijk nog zo goed zijn, als het geen herkenning of emotie oproept bij het publiek, gebeurt er meestal niets. Neem daarom ook ruim van tevoren contact op met je spreker en laat weten wat je voor ogen hebt. Vertel de spreker ook wie er in het publiek zitten en in hoeverre zij al bekend is met het onderwerp dat besproken gaat worden. Hoe beter je dit afstemt, hoe groter de impact is die je mag verwachten.

Een gebalanceerd programma samenstellen met een expert

Een evenwichtig programma samenstellen voor je event is niet eenvoudig. Wil je dit niet helemaal zelf doen, neem dan eens contact op met een gerenommeerd boekingskantoor. Hier vind je experts die graag met je meedenken over welke sprekers geschikt zijn voor jouw event. Kijk ook of je baat hebt bij een goede keynote speaker. Deze kan je event voorzitten, de toon zetten en kritische vragen stellen. Zo breng je verdieping aan in je programma. Reken maar dat het publiek op het puntje van hun stoel zal zitten.