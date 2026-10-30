Odido krijgt een nieuwe topvrouw. Søren Abildgaard, die bijna tien jaar aan het roer stond van het telecombedrijf en zijn voorganger T-Mobile Nederland , legt per direct zijn functie als CEO neer. Hij wordt opgevolgd door Tisha van Lammeren, die al meer dan twintig jaar bij het bedrijf werkt. Met haar benoeming kiest Odido voor een vertrouwd gezicht dat de Nederlandse telecommarkt door en door kent.

De bestuurswissel gaat vandaag, 28 oktober 2026, in. Odido maakt niet bekend waarom Abildgaard juist nu vertrekt. Wel benadrukt het telecombedrijf dat zijn opvolger de huidige strategie zal voortzetten, met als belangrijkste ambitie om de klantgerichtste telecomaanbieder van Nederland te worden.

Tisha van Lammeren wordt de nieuwe CEO van Odido

De nieuwe CEO is bepaald geen onbekende binnen Odido. Tisha van Lammeren werkt al ruim twintig jaar bij het bedrijf en zijn voorgangers. De afgelopen periode was ze Chief Commercial Officer, Mass Market, en daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de commerciële activiteiten.

Eerder bekleedde ze verschillende leidinggevende functies op het gebied van marketing, klantenservice en commerciële strategie. Met haar benoeming haalt Odido dus geen buitenstaander binnen, maar kiest het bedrijf voor iemand die de organisatie en de Nederlandse telecommarkt goed kent.

Van Lammeren kijkt uit naar haar nieuwe rol. "Ik werk al meer dan twintig jaar bij dit bedrijf en heb van dichtbij meegemaakt hoe we zijn gegroeid en veranderd. Odido heeft een sterke positie op de Nederlandse markt en een duidelijke ambitie om dé klantkampioen van Nederland te worden. Ik kijk ernaar uit om daar samen met alle collega's verder aan te bouwen. We blijven investeren in ons netwerk, onze dienstverlening en vooral in wat voor onze klanten belangrijk is."

Voor de ongeveer acht miljoen consumenten en zakelijke klanten die Odido bedient, betekent de benoeming voorlopig vooral continuïteit. Het bedrijf kondigt geen grote strategische koerswijzigingen aan.

Søren Abildgaard leidde de transformatie van T-Mobile naar Odido

Met het vertrek van Søren Abildgaard komt een belangrijke periode in de geschiedenis van het telecombedrijf ten einde. Onder zijn leiding maakte T-Mobile Nederland de overstap naar het zelfstandige merk Odido, een van de grootste veranderingen die het bedrijf de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Daarnaast werd het mobiele netwerk verder gemoderniseerd, vond de landelijke uitrol van 5G plaats en breidde Odido zijn bereik op de Nederlandse glasvezelmarkt uit.

De overgang van T-Mobile naar Odido was meer dan alleen een nieuwe naam en huisstijl. Het telecombedrijf moest zich opnieuw positioneren op een markt waarin grote concurrenten als KPN en VodafoneZiggo al jarenlang een sterke positie hebben.

Abildgaard kijkt positief terug op zijn periode als topman. "Het was een voorrecht om CEO van Odido te zijn in een belangrijke periode in de ontwikkeling van het bedrijf, en in het bijzonder om leiding te geven aan de totstandkoming van Odido als een zelfstandige, toonaangevende speler op de Nederlandse markt. Ik wens Tisha en het team alle succes bij het leiden van het bedrijf in de volgende fase."

Een nieuwe CEO na een bewogen periode

De nieuwe topvrouw neemt het roer over in een periode waarin Odido behoorlijk in de belangstelling heeft gestaan. Eerder dit jaar kreeg het telecombedrijf te maken met een omvangrijk datalek , waarbij persoonlijke gegevens van miljoenen klanten werden buitgemaakt . Het incident leidde tot vragen over de beveiliging van klantgegevens en de manier waarop Odido met de gevolgen omging. Ook de communicatie richting getroffen klanten kwam onder een vergrootglas te liggen.

In het bericht over de bestuurswissel wordt het datalek niet genoemd. Evenmin geeft Odido aan dat de gebeurtenis een rol heeft gespeeld bij het vertrek van Abildgaard. Een verband tussen beide ontwikkelingen is dan ook niet vastgesteld. Naast de uitdagingen op het gebied van cybersecurity blijft de Nederlandse telecommarkt volop in beweging. De verdere uitrol van glasvezel, investeringen in mobiele netwerken en de toenemende concurrentie tussen aanbieders vragen om voortdurende vernieuwing.

Odido wil de klantkampioen van Nederland worden

Volgens Olaf Swantee, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Odido, is Van Lammeren de juiste persoon om het bedrijf door de volgende fase te leiden.

"We zijn Søren dankbaar voor zijn leiderschap en de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan de ontwikkeling van Odido. Met Tisha kiezen we voor iemand die het bedrijf, onze klanten en de Nederlandse markt uitstekend kent. Ze heeft haar sporen binnen de organisatie verdiend en beschikt over de ervaring om Odido verder te leiden. Samen met onze aandeelhouder Apax blijven we bouwen aan de toekomst van het bedrijf. Ik kijk uit naar de samenwerking met Tisha en het managementteam."

De belangrijkste ambitie blijft volgens Odido onveranderd: het bedrijf wil uitgroeien tot de klantkampioen van Nederland. Dat betekent niet alleen investeren in technologie en netwerken, maar vooral ook in dienstverlening en klanttevredenheid. Met ongeveer acht miljoen klanten en 118 winkels verspreid over Nederland is Odido inmiddels een van de grootste telecomaanbieders van het land. Voor Van Lammeren ligt er dan ook een flinke uitdaging. Ze moet voortbouwen op de technologische en commerciële veranderingen van de afgelopen jaren, terwijl het bedrijf tegelijkertijd het vertrouwen van klanten moet behouden en waar nodig herstellen.

Of de nieuwe CEO daarin andere accenten gaat leggen dan haar voorganger, zal de komende maanden duidelijk worden. Voorlopig kiest Odido met haar benoeming vooral voor ervaring, continuïteit en iemand die de organisatie van binnenuit kent.