Odido lanceert SimWallet: een app voor on-demand 5G-internet

Odido heeft deze week SimWallet gelanceerd, een nieuwe app waarmee gebruikers – ongeacht of zij klant zijn of niet – binnen 3 minuten verbinding kunnen maken met het mobiele 5G-netwerk. Odido is hiermee de eerste grote telecomaanbieder in Nederland die op deze manier een directe, on-demand 5G-verbinding tot haar netwerk introduceert. Hiermee doorbreekt Odido opnieuw de grenzen van traditionele telecom.

Met SimWallet kunnen gebruikers voor een vast laag bedrag de hele dag of een maand (30 dagen) internetten via het supersterke 5G-netwerk van Odido. Je koopt de data-only pas voor jouw smartphone, tablet of laptop met een eSIM, óf voor die van een ander. Deze innovatie van Odido brengt niet alleen ultieme keuzevrijheid en flexibiliteit, maar speelt ook in op de groeiende vraag van klanten naar tijdelijke en onmiddellijke toegang tot 5G-internet. Odido SimWallet is per direct beschikbaar in alle grote appstores.

Altijd en overal 5G met SimWallet van Odido

Odido wil consumenten en zakelijke klanten de best mogelijke netwerkervaring bieden, met toegang tot de nieuwste technologische innovaties. In lijn met deze ambitie introduceerde Odido eerder al Klik&Klaar Internet en 5G Internet voor Bedrijven. Nu, nog geen halfjaar later, komt het telecombedrijf alweer met haar volgende innovatie op dit ijzersterke netwerk: SimWallet.

Met de app activeer je binnen drie minuten 5G-internet op bijvoorbeeld een smartphone, tablet, laptop of andere apparaten met eSIM – zónder abonnement. Gebruikers zijn meteen online en genieten zorgeloos van onbeperkt aantal GB’s* via het beste 5G-netwerk van Nederland – waar en wanneer ze maar willen op elk apparaat dat deze technologie ondersteunt.

“Bij Odido willen we dingen echt anders doen. In de telecommarkt gelden nog steeds traditionele normen, bijvoorbeeld rondom gemak en contractvrijheid. Die willen we doorbreken. Met SimWallet zetten we daarom een grote stap vooruit in deze ambitie. Onze gebruiksvriendelijke app geeft iedereen in Nederland binnen 3 minuten toegang tot hét 5G-netwerk van Nederland. Of je nu wel of geen Odido klant bent, of je het nu op je smartphone, tablet, laptop of tracker wil: dat is nu mogelijk. Het is als een digitale eSIM-portemonnee: je beheert meerdere eSIMs op verschillende apparaten vanuit één app en kunt zonder onverwachte kosten één dag, meerdere dagen of een maand zorgeloos surfen op één van de beste mobiele netwerken ter wereld,” aldus Tisha van Lammeren, Chief Commercial Officer Mass Market bij Odido.