Kunstmatige intelligentie in financiële software was jarenlang vooral een chatvenster met een vriendelijke toon. Je stelde een vraag, je kreeg een samenvatting, en daarna deed je het werk alsnog zelf. Dat beeld kantelt. Steeds meer systemen mogen binnen vooraf ingestelde grenzen zelfstandig handelingen uitvoeren: een factuur klaarzetten, een abonnement opzeggen, een betaling voorbereiden. In de sector heet dat agentic AI, en het staat dit najaar prominent op de agenda van het Amsterdam Fintech Event, dat op 7 en 8 oktober 2026 plaatsvindt met onder meer agentic fintech, next-generation payments en embedded finance als hoofdthema's. Voor ondernemers is de verschuiving concreter dan het klinkt. Je kunt tegenwoordig binnen enkele minuten moeiteloos een zakelijke rekening openen , waarna de vraag niet langer is of je administratie digitaal is, maar hoeveel je die administratie zelf laat beslissen.

Van assistent naar uitvoerder

Het verschil tussen een assistent en een agent is klein in taal en groot in gevolgen. Een assistent beantwoordt vragen. Een agent voert taken uit tot een resultaat bereikt is. In de praktijk betekent dat: niet "hier is een overzicht van je openstaande facturen", maar "ik heb de herinneringen verstuurd en de betaling voor donderdag klaargezet". Precies daar zit de spanning. Software die geld verplaatst moet kunnen uitleggen waarom ze iets deed, en op tijd terugvallen op een mens. Wie wil zien hoe ver dat inmiddels is doorgevoerd in een gewone ondernemersomgeving, kan naar GoDutch gaan en zelf bekijken hoe rekening, kaarten, uitgaven en boekhoudkoppeling in één app samenkomen. De richting is duidelijk: automatisering schuift op van rapporteren naar handelen.

Waarom de infrastructuur eerst moest veranderen

Autonome betalingen zijn niet ontstaan omdat de modellen slimmer werden. Ze werden mogelijk omdat de onderliggende infrastructuur strakker is gaan werken. Sinds oktober 2025 moeten banken in alle 41 SEPA-landen bij elke digitale Europese overboeking controleren of naam en IBAN van de ontvanger bij elkaar horen. Betaalvereniging Nederland noemt dat de IBAN-Naam Check, internationaal bekend als Verification of Payee, en het is onderdeel van de Europese Instant Payments Regulation. Bij zakelijke betalingen wordt daarbij ook de bij de KvK geregistreerde handelsnaam meegenomen.

Dat klinkt als een detail voor betaalspecialisten, maar het is de reden dat automatisering überhaupt verantwoord kan. Een systeem dat zelfstandig een betaling klaarzet, heeft een controlelaag nodig die onafhankelijk vaststelt of het rekeningnummer past bij de partij op de factuur. Zonder die laag automatiseer je vooral je eigen fouten, alleen sneller.

Wat er in de praktijk verandert voor een klein bedrijf

De meeste ondernemers merken deze verschuiving niet aan een aankondiging, maar aan het verdwijnen van handelingen die ze altijd normaal vonden. Vijf daarvan vallen op.

Het bonnetjesritueel verdwijnt. Uitgaven worden bij de transactie zelf herkend en gekoppeld, waardoor het naspeuren van kassabonnen aan het eind van het kwartaal grotendeels vervalt.

Categoriseren gebeurt vooraf. In plaats van achteraf sorteren, krijgt een uitgave direct een kostenpost mee. De boekhouder corrigeert nog wel, maar begint niet meer bij nul.

Facturen krijgen een eigen ritme. Herinneringen worden verstuurd op basis van betaalgedrag in plaats van op basis van jouw humeur op vrijdagmiddag.

Limieten worden belangrijker dan wachtwoorden. Wie software laat handelen, stuurt niet op toegang maar op grenzen: per kaart, per leverancier, per bedrag.

Uitleg wordt een functionele eis. Onder Europese regels zoals de AI Act en DORA moeten systemen kunnen tonen waarop een beslissing is gebaseerd. Een logboek is geen extraatje meer.

Wat deze punten delen: ze verplaatsen werk van uitvoering naar inrichting. Je bent minder tijd kwijt aan het afhandelen van administratie en meer tijd aan het bepalen wat de software wel en niet zelf mag. Dat is voor veel ondernemers wennen, want het is een ander soort werk. Het is ook eenmalig werk, wat het aantrekkelijk maakt.

De onvermijdelijke keerzijde

Automatisering verplaatst risico, het verwijdert het niet. De IBAN-Naam Check maakt het lastiger om een betaling naar een verkeerd rekeningnummer te laten lopen, maar fraude past zich aan. Het zwakke punt schuift op naar de plek waar de opdracht ontstaat: de mailbox, het factuurbestand, de leveranciersgegevens die iemand ooit heeft ingevoerd. Een agent die netjes uitvoert wat er staat, voert ook netjes uit wat er ten onrechte staat.

Dat pleit niet tegen automatisering, wel tegen blind vertrouwen. De ondernemers die hier het beste uitkomen, zijn niet degenen met de meeste tools, maar degenen die weten welke handeling nog een mens passeert. Vier ogen op nieuwe leveranciers, een limiet op onbekende bedragen, een melding bij afwijkende bedragen: het zijn ouderwetse maatregelen die in een nieuwe omgeving opnieuw waarde krijgen.

Waar dit heen gaat

De interessante ontwikkeling is niet dat software betalingen kan doen. Dat kon al. Het interessante is dat de beslissing om te betalen steeds vaker buiten het moment van handelen valt. Je bepaalt vooraf de spelregels en de uitvoering volgt daarna vanzelf, ook als jij op een bouwplaats staat, in een vergadering zit of gewoon vrij bent.

Voor kleine bedrijven is dat een grotere sprong dan voor grote. Een concern heeft een afdeling die dit werk al deed. Een zzp'er of een team van vijf mensen deed het er tussendoor bij, meestal 's avonds. Dat is precies waar de winst zit, en waarom de discussie over agentic payments in 2026 minder een technologiedebat is en meer een gesprek over hoeveel administratieve rompslomp een ondernemer nog accepteert.