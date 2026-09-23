Digitale aandacht wordt elk jaar duurder en onduidelijker, terwijl bedrukt textiel juist de andere kant op beweegt. Twee ontwikkelingen die elkaar kruisen zonder dat iemand er iets van zegt.

Vraag een willekeurige marketeer hoe het gaat en je krijgt hetzelfde rijtje te horen. Cookies zijn onbetrouwbaar geworden en attributie is inmiddels een schatting met een dashboard eromheen. CPM’s stijgen door, adblockers staan standaard op vrijwel elke laptop van iemand onder de dertig en de feeds slibben dicht met AI-materiaal waar niemand om gevraagd heeft. Aandacht kopen kan nog steeds, maar je betaalt er meer voor en je weet minder zeker wat je ervoor terugkrijgt.

De andere kant van het verhaal

Wat er in diezelfde jaren aan de productiekant gebeurde, kreeg veel minder aandacht, want productietechniek haalt zelden de voorpagina. Digitale sublimatie en moderne borduurmachines hebben de opstartkosten van bedrukt textiel vrijwel weggevaagd. Je hebt geen zeefdrukfilm per kleur meer nodig, en de inrichtkosten die vroeger pas bij vijfhonderd stuks te verdedigen waren zijn grotendeels verdwenen.

Merchandise betekende tot voor kort een minimumafname waar je maanden op moest afschrijven en een doos in de gang die daarna niemand meer opendeed. Inmiddels draaien oplages vanaf een handvol stuks en gaan levertijden in werkdagen in plaats van weken. Print-on-demand deed precies hetzelfde met boeken. Zodra het risico van een oplage verdwijnt, verdwijnt ook de reden om het groots of helemaal niet te doen.

Wat een fysieke drager vreemd maakt

Een bedrukt object doet iets wat in adtech nauwelijks meer voorkomt. Over viewability hoef je niet te discussiëren, want het ding ligt er gewoon. Er is geen botverkeer en geen consent-banner, en een skip-knop na vijf seconden bestaat niet.

Daar staat een eerlijk nadeel tegenover, want je kunt er niets van meten. Er komen geen clicks uit en geen rapportage die je maandag in een deck kunt plakken. Een generatie marketeers die is opgegroeid met dashboards onderschat deze categorie daarom stelselmatig, terwijl het probleem eerder ligt bij wat wij inmiddels als bewijs zijn gaan zien.

De laatste plek zonder scherm

Blijft de vraag over welk fysiek object dan. Het antwoord zit hem in de plekken waar mensen hun telefoon níet bij zich hebben. Dat lijstje is korter dan tien jaar geleden en het bestaat vrijwel volledig uit ruimtes waar water in het spel is, zoals het zwembad, de sauna, de sportschool, het strand en de kleedkamer na een uur padel.

Nederland heeft zich de afgelopen jaren vol gebouwd met padelbanen, de wellnessbranche groeit door en koud douchen is opgeschoven van excentriek naar routine. Al die gewoontes eindigen met iemand die zich staat af te drogen, zonder scherm binnen handbereik, in een ruimte waar verder geen enkele adverteerder aanwezig is. Veel zeldzamer wordt het niet.

De techniek bepaalt de houdbaarheid

Waar het misgaat, gaat het mis op de uitvoering. Textiel wordt namelijk direct beoordeeld. Een handdoek die niet absorbeert, kriebelt of na drie wasbeurten grauw wordt, schrijft een stukje merkverhaal dat jij niet bedacht hebt.

Het loont dus om te weten wat er onder de motorkap gebeurt. Bij gepersonaliseerde handdoeken van Loopper staan de opties naast elkaar, van borduren en inweven tot zeefdruk en sublimatie, en die keuze bepaalt vooral hoe lang het merk zichtbaar blijft. Een ingeweven of geborduurd logo haalt de wasmachine moeiteloos, terwijl een goedkope opdruk na een stuk of tien beurten begint te barsten. Ook het stofgewicht doet mee. Tussen de 300 en 600 gram per vierkante meter zit het verschil tussen iets dat je aan gasten durft te geven en iets dat onderin een kast belandt.

Wasbeurten in plaats van impressies

Dat is meteen de bruikbaarste rekenregel voor deze categorie. Een online campagne meet je in vertoningen binnen een flight van twee weken, en een fysieke drager meet je in wasbeurten. De druktechniek moet dus minstens zo lang meegaan als het textiel zelf, anders koop je drie jaar zichtbaarheid en krijg je er drie maanden.

Verder geldt hier wat voor alles geldt dat goedkoop is geworden, namelijk dat het verleidt tot te veel. Vijftig exemplaren die mensen mooi genoeg vinden om mee te nemen doen meer dan vijfhonderd die in de gang blijven staan. Bij aanbieders als Loopper beginnen de oplages tegenwoordig rond de vijf stuks, dus die uitvlucht bestaat niet meer.

Wat er over drie jaar nog ligt

Niemand gaat zijn mediabudget omgooien voor badstof en daar gaat het ook niet om. Wel zijn de aannames waarop we merchandise ooit hebben afgeschreven inmiddels achterhaald. Te duur en te traag gelden allebei niet meer, terwijl de digitale kant precies de andere kant op is gelopen.