Wall Street beleeft een onrustige oktobermaand. Technologieaandelen staan onder druk, de zorgen over de enorme investeringen in kunstmatige intelligentie nemen toe en beleggers denken opnieuw na over hoeveel risico ze willen nemen. Toch trekken koersdalingen nog altijd mensen aan die kansen zien. Dat verschil tussen de voorzichtigheid van professionele partijen en het enthousiasme van particuliere beleggers is een opvallend kenmerk van de huidige beleggingswereld.

Toegankelijkheid speelt daarbij een rol. Particuliere beleggers hebben geen professionele handelsvloer meer nodig om de markt te volgen. Online beleggingsrekeningen, financiële nieuwsapps en diensten zoals online daghandelsplatformen aangeboden door AvaTrade maken actief handelen toegankelijker. Maar die toegankelijkheid roept ook een vraag op. Zien gewone beleggers kansen die professionals over het hoofd zien wanneer de beurs daalt, of onderschatten ze de risico's?

Waarom koersdalingen kopers aantrekken

Dalende koersen hebben een eenvoudige aantrekkingskracht: iets wat gisteren duur was, is vandaag goedkoper. Voor beleggers die vertrouwen hebben in de toekomst van een onderneming, kan een koersdaling een aantrekkelijk instapmoment lijken. Dat geldt vooral voor bekende technologiebedrijven waarvan de producten en diensten veel worden gebruikt.

Recente marktbewegingen hebben dat idee versterkt. Na een scherpe daling van AI-gerelateerde aandelen veerden Amerikaanse aandelenfutures op 19 oktober weer op, terwijl beleggers uitkeken naar een nieuwe reeks bedrijfsresultaten. Een lagere koers betekent echter niet automatisch dat een aandeel ondergewaardeerd is.

Een aandeel dat van 200 naar 150 dollar daalt, kan goedkoop lijken. Maar de werkelijke waarde hangt af van de winst, de financiële gezondheid en de vooruitzichten van het bedrijf. Als die vooruitzichten zijn verslechterd, kan de lagere koers terecht zijn. De uitdaging is om een tijdelijke marktreactie te onderscheiden van een echte verandering in de waarde van een onderneming.

Waarom professionele beleggers voorzichtiger kunnen zijn

Institutionele beleggers werken vaak onder andere voorwaarden dan particulieren. Pensioenfondsen, vermogensbeheerders en andere grote instellingen hebben soms strikte grenzen voor hun beleggingen, liquiditeit en het risico dat zij mogen nemen.

Wanneer de markt onrustiger wordt, bouwen sommige instellingen posities af om kapitaal te beschermen of de gewenste verdeling van hun portefeuille te behouden. Dat betekent niet automatisch dat ze verwachten dat de beurs verder zal dalen. Het kan simpelweg voortkomen uit de regels waaraan zij zich moeten houden.

Particuliere beleggers kunnen soms verder vooruitkijken, vooral wanneer zij geld beleggen dat ze jarenlang niet nodig hebben. Maar die vrijheid wordt een zwakte als ze denken dat ze daardoor onbeperkt risico kunnen nemen. Anders dan professionele instellingen beschikken particulieren niet altijd over vaste risicogrenzen of een duidelijk plan om te bepalen wanneer ze verkopen.

De AI-rally heeft de verwachtingen veranderd

Kunstmatige intelligentie is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een van de belangrijkste beleggingsthema's. Technologiebedrijven investeren enorme bedragen in chips, datacenters, software en rekenkracht. Beleggers verwachten dat die uitgaven in de toekomst veel winst opleveren.

Maar aan hoge verwachtingen is niet altijd te voldoen. De verkoopgolf in oktober liet zien dat de zorgen toenemen over de kosten van AI-uitbreiding en de vraag of de omzet snel genoeg groeit om die investeringen te rechtvaardigen. In zijn marktbericht van 19 oktober besprak Reuters het herstel van AI-gerelateerde aandelen na de daling van de week ervoor, terwijl beleggers zich op de komende kwartaalcijfers richtten. Dat maakt de afweging ingewikkeld voor iedereen die overweegt technologieaandelen te kopen.

De bedrijven kunnen financieel sterk zijn, maar hun beurskoersen weerspiegelen ook verwachtingen over de toekomst. Zelfs goede resultaten kunnen tegenvallen wanneer beleggers al uitzonderlijke groei hebben ingeprijsd.

Sociale media maken kopen na een koersdaling aantrekkelijker

Beleggen is niet langer iets wat mensen alleen voor zichzelf doen. Op sociale platforms bespreken mensen aandelen, delen ze updates over hun portefeuille en voorspellen ze wanneer de markt zal herstellen. Daardoor wordt financiële informatie toegankelijker. Tegelijk kan het de druk vergroten om mee te doen.

Als duizenden mensen praten over het kopen van een aandeel dat is gedaald, kan afwachten voelen alsof je een kans mist. Maar het enthousiasme van anderen zegt niets over de vraag of die belegging past bij jouw financiële situatie. Iemand die een klein bedrag aan vrij besteedbaar geld belegt, bevindt zich in een heel andere positie dan iemand die spaargeld gebruikt dat nodig is voor huur of gezinsuitgaven. Dezelfde transactie kan voor verschillende mensen heel andere gevolgen hebben.

Onderzoek is juist bij onrustige markten belangrijk

Onzekere periodes kunnen ook mensen aantrekken die nog weinig ervaring hebben met beleggen. Daarom is het belangrijk om zowel de belegging als de aanbieder goed te onderzoeken. Kosten, rekeningvoorwaarden en toezicht door financiële autoriteiten horen bij die voorbereiding. Het vergelijken van gereguleerde handelsmakelaars kan een eerste stap zijn, maar controleer uitspraken over vergunningen altijd rechtstreeks bij de bevoegde toezichthouder.

Onderzoek moet verder gaan dan het kiezen van een handelsplatform. Beleggers moeten begrijpen wat ze bezitten, waarom ze het bezitten en welke ontwikkelingen hun oorspronkelijke verwachtingen kunnen veranderen. Dat is extra belangrijk wanneer koersen snel bewegen.

Wanneer kopen na een koersdaling verstandig kan zijn

Kopen na een daling kan verstandig zijn als een belegging fundamenteel aantrekkelijk blijft en de aankoop past binnen een bestaand financieel plan. Een belegger kan bijvoorbeeld geleidelijk een positie opbouwen in een gespreide portefeuille, in plaats van te proberen het absolute dieptepunt te voorspellen. Zo wordt de druk om één perfecte beslissing te nemen kleiner.

Maar iedere daling aangrijpen om bij te kopen kan gevaarlijk zijn. Soms dalen koersen doordat beleggers overdreven reageren. In andere gevallen zijn er serieuze problemen bij een bedrijf, verslechteren de winstvooruitzichten of veranderen de economische omstandigheden . Een gedisciplineerde belegger houdt rekening met beide mogelijkheden. De belangrijkste vraag is niet alleen of een belegging goedkoper is geworden. Het gaat erom of het mogelijke rendement nog opweegt tegen het risico.

Waarom het verschil tussen handelen en beleggen ertoe doet

Kortetermijnhandelaren en langetermijnbeleggers kunnen heel anders reageren op dezelfde koersdaling. Een handelaar kijkt misschien vooral naar koersbewegingen, verhandelbaarheid en schommelingen gedurende enkele uren of dagen. Een langetermijnbelegger richt zich eerder op winst, concurrentievoordelen en het vermogen van een onderneming om jarenlang te groeien.

Die benaderingen door elkaar halen kan problemen veroorzaken. Iemand die een positie opent in de verwachting van een snel herstel, kan die plotseling een langetermijnbelegging noemen wanneer de koers verder daalt. Dat is niet per se een strategie. Het kan ook een manier zijn om een verlies niet onder ogen te hoeven zien. Door vooraf te bepalen waarom je een positie inneemt, kun je die verwarring voorkomen.

Wat de huidige markt werkelijk op de proef stelt

De recente onzekerheid rond AI-bedrijven, inflatie en rentetarieven stelt de verwachtingen van beleggers op de proef. Hogere financieringskosten kunnen de groei van bedrijven beïnvloeden, terwijl tegenvallende resultaten de waarderingen onder druk zetten die beleggers bereid zijn te betalen. Tegelijk kunnen gevestigde ondernemingen omzet blijven genereren en langetermijnbeleggers blijven aantrekken.

Beide ontwikkelingen kunnen naast elkaar bestaan. Daarom kan het marktsentiment snel veranderen, zonder dat de onderliggende bedrijven even snel veranderen. Wie alleen naar de krantenkoppen kijkt, kan dat onderscheid gemakkelijk missen. Het verschil tussen particuliere beleggers en Wall Street is niet simpelweg een strijd tussen optimisme en angst. Beleggers hebben verschillende doelen, beleggingshorizon en financiële verplichtingen. Kopen wanneer de markt zwak is, kan kansen opleveren, maar ook tot verliezen leiden als de koersen verder dalen.

Het echte voordeel ligt in begrijpen waarom een belegging is gedaald en of de oorspronkelijke redenen om haar te bezitten nog steeds overtuigend zijn. Vertrouwen in de markt is waardevol. Weten wanneer dat vertrouwen terecht is, is nog veel belangrijker.