Woningnood en nieuwe kansen: hoe beweeg je als belegger mee

In de vastgoedwereld staan veel ontwikkelingen nooit stil. Dat weet Joshua Camera, eigenaar van Pex Real Estate, als geen ander. Van ijssalons tot grote vastgoedprojecten, zijn reis door de sector zit vol leermomenten die ook nu nog relevant zijn voor beleggers. “Vastgoed vraagt om flexibiliteit en lef,” zegt hij, terwijl hij wijst op de vele uitdagingen waarmee beleggers tegenwoordig te maken krijgen.

De kracht van timing en visie

Joshua Camera begon al op jonge leeftijd met vastgoed, toen hij zijn eerste pand kocht terwijl hij nog studeerde. “Het was simpel: ik zag een kans, ging naar de bank, kreeg een hypotheek en begon,” vertelt hij. Het was een periode waarin vastgoedfinanciering eenvoudiger was dan nu, maar dat maakt de lessen die hij leerde niet minder waardevol. “Het gaat erom kansen te zien waar anderen ze niet zien en durven springen, zelfs als je niet alles onder controle hebt.”

Toch benadrukt Camera dat timing niet altijd maakbaar is. “Niemand wist dat de pandemie de vastgoedmarkt positief zou beïnvloeden,” zegt hij. “Je berekeningen moeten kloppen, maar soms is een beetje geluk of lef net zo belangrijk.”

Hoe regelgeving kansen kan belemmeren

Een grote uitdaging waar Joshua Camera dagelijks mee te maken heeft, is de complexe regelgeving in de vastgoedmarkt. “Elke gemeente heeft zijn eigen regels, van parkeernormen tot minimale woonoppervlakten,” legt hij uit. “Het wordt nog ingewikkelder als tijdens een project de spelregels veranderen.” Hij verwijst naar een project waarin hij plannen had voor 21 appartementen, die door een bestemmingswijziging teruggingen naar slechts zeven. “Dat was een flinke tegenvaller, maar zulke situaties dwingen je om creatief te blijven. Soms is verkopen de enige optie.”

Camera pleit voor een landelijke richtlijn om beleggers beter te ondersteunen. “Met een uniforme aanpak kunnen we efficiënter bouwen en de woningnood sneller aanpakken,” zegt hij. Gemeentes moeten volgens hem niet alleen regels stellen, maar ook meedenken. “De kleinere gemeentes zijn daar vaak beter in,” merkt hij op. “Zij staan meer open voor overleg en samenwerking.”

Waarom duurzame investeringen de toekomst zijn

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de vastgoedplannen van Joshua Camera. Hij ziet het niet alleen als een maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook als een slimme investering. “Als je duurzame materialen gebruikt, kun je een pand bouwen waar je de komende twintig jaar nauwelijks naar om hoeft te kijken,” zegt hij. Zijn projecten zijn vaak voorzien van zonnepanelen en andere milieuvriendelijke toepassingen. “Het is een win-win: huurders hebben lagere lasten en ik heb minder onderhoud.”

Dat duurzaamheid belangrijk is, betekent niet dat elke belegger daar direct voordeel uit haalt. “Je moet goed kijken naar de financiering,” waarschuwt Camera. “Voor kleine beleggers zijn de kosten soms lastig te dragen. Grote ontwikkelaars kunnen dit makkelijker opnemen in hun budgetten, maar het blijft belangrijk om bewust te investeren.”

Grenzen verleggen: Nederland, Dubai en daarbuiten

Hoewel Joshua Camera zich tot nu toe voornamelijk op Nederland heeft gericht, ziet hij ook de voordelen van internationale uitbreiding. Dubai is daar een belangrijk voorbeeld van. “De regelgeving in Nederland maakt het steeds lastiger om residentieel vastgoed rendabel te ontwikkelen,” legt hij uit. “In Dubai is die dynamiek heel anders, en daar liggen volop kansen.” Hij besloot dan ook een aantal appartementen te kopen. “De markt is daar in beweging, en de bouwprojecten bieden veel potentieel voor zowel verhuur als verkoop.”

Dubai heeft volgens Camera altijd al een aantrekkingskracht gehad op investeerders. “Je ziet er grote infrastructuurprojecten zoals het nieuwe vliegveld met honderden gates. Dat soort ontwikkelingen creëren vraag naar woningen,” vertelt hij. Toch waarschuwt hij dat investeren in het buitenland niet zonder risico is. “Je moet een goed netwerk hebben en begrijpen hoe de markt werkt.”

Zijn advies aan andere beleggers: spreid je risico’s, maar blijf kritisch. “Investeren in het buitenland is interessant, maar niet zonder risico’s. Zorg ervoor dat je de markt goed begrijpt en altijd mensen hebt die je daar lokaal kunnen ondersteunen.”

De toekomst van vastgoed

Joshua Camera blijft optimistisch, ondanks de uitdagingen in de huidige markt. “Het blijft een kwestie van kansen zien en grijpen,” zegt hij. “De regels mogen dan strenger worden, maar wie flexibel is en bereid is te leren, vindt altijd nieuwe mogelijkheden.”

Zijn persoonlijke ambitie? “Als ik 45 ben, zie ik mezelf misschien in Dubai of ergens anders met nieuwe kansen. Maar voorlopig blijf ik bouwen aan projecten die waarde toevoegen, zowel voor huurders als voor mezelf.”

