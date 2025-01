Wat is het effect van hoge inflatie op je spaargeld?

Als je tien jaar geleden een ton op je rekening had staan, kon je er veel meer mee kopen dan je vandaag de dag kunt. Waarom? Simpel: door inflatie. De prijzen van producten en diensten zijn door de jaren heen flink gestegen, met 2022 als uitschieter. De inflatie was nog nooit eerder zo hoog dan dat jaar, het eindigde zelfs boven de tien procent. Hiermee was het direct ook bijna tien procent hoger dan de gemiddelde rente van spaarrekeningen in Nederland.

Wat is inflatie precies?

Inflatie is concreet gezegd de algemene stijging van de prijzen van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode. Inflatie is het tegenovergestelde van deflatie, hierin daalt het algemene prijspeil juist. Dit is vaak nog schadelijker voor de economie dan inflatie, wat uiteraard ook voor schade zorgt. Door inflatie neemt de koopkracht van geld namelijk af. Dit betekent simpelweg dat je met hetzelfde bedrag minder kunt kopen.

Het effect van hoge inflatie op spaargeld

Door inflatie kun je met je vermogen dus minder kopen. Dit betekent dan natuurlijk ook dat je er minder mee kunt sparen, al is dit niet altijd het geval. Soms is de spaarrente namelijk hoger dan de inflatie, hierdoor wordt je spaargeld alsnog meer waard. Helaas is dit al een tijdje niet meer het geval in Nederland, hiervoor moeten we bijna tien jaar terug.

De laatste jaren is de inflatie namelijk veel hoger geweest dan de gemiddelde rente van spaarrekeningen in ons land. Het is eigenlijk uitzonderlijk dat de spaarrente hoger is dan de inflatie. Hierdoor gebeurt het vaak dat je spaargeld verliest, zoals je ziet aan dit voorbeeld:

Stel je hebt een spaarrekening van 100 duizend euro. Je ontvangt 2 procent spaarrente, maar de inflatie bedraagt 3 procent. Je ontvangt dan dus 2 duizend euro rente, waardoor je 102 duizend euro op je spaarrekening hebt. Door de inflatie is dit geld echter minder waard, namelijk bijna 99 duizend euro. Je hebt dus in werkelijkheid een verlies van meer dan duizend euro gemaakt over je spaargeld.

Investeer met je vermogen om te verdienen

Als de inflatie hoger is dan de spaarrente heeft het dus niet zoveel zin om geld te sparen. Op deze manier verdien je immers niets. Integendeel, je verliest zelfs geld omdat je spaargeld minder waard wordt door de hoge inflatie. We raden je daarom aan om je vermogen te investeren, bijvoorbeeld in vastgoed via Fortus.

Dit is een stressvrije manier van investeren omdat je investeert in projecten van projectontwikkelaars. Je krijgt dus zelf geen panden in handen, maar toch ontvang je maandelijks een uitkering. Inleggen is mogelijk vanaf 100 duizend euro en je ontvangt jaarlijks maximaal 8,5 procent rente; veel meer dan je krijgt bij een spaarrekening.

Het effect van hoge inflatie op je spaargeld is dus simpelweg dat je geld minder waard wordt. Je kunt er dus minder mee kopen en sparen. Voorkom dit door met je spaargeld te investeren in vastgoedprojecten van de beste ontwikkelaars via Fortus. Laat je vermogen voor je verdienen!