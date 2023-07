Investeren met AI: revolutie of slecht idee?

Kunstmatige intelligentie (AI) staat in de spotlight. In veel sectoren wordt AI gebruikt om voorspellingen of gepersonaliseerde aanbevelingen te doen. Ook wordt het steeds vaker toegepast op investeringsstrategieën, bij zowel banken als in de cryptomarkt. Het lijkt een ware revolutie op de investeringsmarkt, maar wat zijn de voor- en nadelen die aan deze toepassing van kunstmatige intelligentie verbonden zijn?

De verschillende toepassingen van AI

Kunstmatige intelligentie wordt al op verschillende manieren in de cryptomarkt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan het voorspellen van crypto-handel: met behulp van historische gegevens en machine learning kan AI de toekomstige trend van crypto-koersen voorspellen, waardoor investeerders weloverwogen beslissingen kunnen nemen. Ook wordt het toegepast om beleggingsstrategieën te optimaliseren, zoals dollar cost averaging (DCA). Met DCA koopt een investeerder met regelmaat steeds voor hetzelfde bedrag in euro’s kleine hoeveelheden cryptovaluta, ongeacht de prijs van die cryptomunt. Op deze manier kun je als handelaar het prijsrisico beheersen, wat vooral handig is voor de meeste beginnende investeerders. Een ander voorbeeld betreft de uitvoering van smart contracts op de Blockchain. Smart contracts zijn contracten die geprogrammeerd en automatisch uitgevoerd kunnen worden op de blockchain. Door gebruik te maken van AI-technologie kan een slimmer contractontwerp en -uitvoering worden bereikt. Dit zorgt voor meer efficiëntie en veiligheid op de blockchain.

De impact van kunstmatige intelligentie op de cryptomarkt

Kunstmatige intelligentie heeft het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de cryptovalutamarkt en biedt wat mij betreft vele voordelen. Zoals in de meeste sectoren waar AI wordt toegepast, zorgt het ook binnen de cryptomarkt voor een efficiëntieslag waarmee kosten kunnen worden bespaard. Daarbij draagt het bij aan een verbeterde beveiliging. Denk aan het herkennen van pogingen tot witwassen, verbeterde beveiliging van cryptovaluta-transacties of het voorkomen van hackaanvallen. Tot slot kan deze technologie worden gebruikt om het beheer en bestuur van blockchain slimmer uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het bestuur van een Decentralized Autonomous Organization (DAO), waarbij een groot aantal mensen stemmen uitbrengt over beslissingen. AI is in staat deze gegevens razendsnel te analyseren en te verwerken. In mijn ogen biedt de combinatie van AI- en blockchain-technologieën veel mogelijkheden. Voor deze technologieën op grote schaal kunnen worden toegepast, moeten wel nog eerst een aantal uitdagingen worden overwonnen.

De risico's van AI

Zoals elke technologie die nog in haar kinderschoenen staat, brengt kunstmatige intelligentie naast de voordelen ook risico's met zich mee. Hierbij is convergentie van trainingsgegevens het belangrijkste probleem dat zich kan voordoen wanneer AI wordt toegepast in handels- of marktmakingstrategieën, omdat dit kan leiden tot een grotere marktvolatiliteit. AI-algoritmen worden namelijk getraind met historische gegevens en hun prestaties zijn sterk afhankelijk van de kwaliteit en relevantie van deze data. Wanneer de cryptomarkt in korte tijd aanzienlijke veranderingen ondergaat en de onderliggende data niet zijn bijgewerkt of verouderd raken, kan AI moeite hebben om zich aan te passen. Met als gevolg dat de gegenereerde handelsstrategieën minder nauwkeurig worden. En hoewel AI beschikbare gegevens kan analyseren en gepersonaliseerde aanbevelingen kan doen, kan het de instincten van ervaren handelaren niet repliceren. Dit handelsinstinct ontstaat pas na jaren van handelen, het observeren van markttrends en het begrijpen van de psychologie van andere handelaren. Dit is iets dat AI, ondanks al zijn verfijning, in mijn ogen niet kan leren of imiteren.

Al met al kan de toepassing van AI veel voordelen hebben voor de crypto-industrie en bijdragen aan de verdere adoptie van cryptovaluta-handel. Het is wel zaak dat we onze ogen niet sluiten voor de eventuele risico’s en niet vergeten dat investeren voor een groot deel wordt aangestuurd door emoties. Zolang we de menselijke maat in ogenschouw nemen, zie ik AI als absolute verrijking voor de crypto-industrie.

[Fotocredits - Pcess609 © Adobe Stock]