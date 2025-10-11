Oorlog en onzekerheid in Frankrijk en Amerika drijven beleggers naar goud

De goudprijs heeft in oktober 2025 opnieuw een historisch hoogtepunt bereikt. Met ruim 110.000 euro per kilo is goud nu twee keer zoveel waard als 3 jaar geleden. Die stijging komt niet uit de lucht vallen: oorlogen, politieke onrust en begrotingsproblemen zorgen wereldwijd voor onzekerheid. Beleggers en overheden vluchten daarom massaal naar het edelmetaal dat al eeuwenlang symbool staat voor stabiliteit.

Goud als toevluchtsoord

De oorlogen in Oekraïne en Gaza hebben grote invloed op de internationale markten. Waar aandelen en valuta schommelen, biedt goud juist rust. Steeds meer centrale banken kopen goud als extra zekerheid voor hun nationale reserves. Dat versterkt hun kredietwaardigheid en vermindert afhankelijkheid van andere valuta.

Ook particuliere beleggers stappen in. Met de toenemende inflatie en oplopende rentes zien veel mensen goud als een manier om koopkracht te behouden. Anders dan spaargeld of aandelen, verliest goud zelden zijn waarde bij geopolitieke onrust.

Onzekerheid in Frankrijk en Amerika

In Frankrijk staat de economie onder druk. De publieke schuld bedraagt 113% van het BBP, terwijl het begrotingstekort blijft oplopen. Wanneer vertrouwen in staatsfinanciën afneemt, zoeken investeerders vaak hun toevlucht tot “veilige havens” zoals goud. Als Frankrijk door financiële markten wordt gezien als de “zwakkere broer” binnen de eurozone, kan dat de goudvraag nog verder aanwakkeren.

Aan de andere kant van de oceaan kampt ook de Verenigde Staten met begrotingsproblemen. Door een politieke impasse is het Congres er niet in geslaagd een akkoord te bereiken, waardoor overheidsdiensten tijdelijk zijn stilgelegd — een zogenaamde shutdown. Dat tast het vertrouwen in de Amerikaanse dollar aan, die traditioneel als veilige haven geldt.

Daar komt bij dat de centrale bank van de VS recent de rente heeft verlaagd, wat de aantrekkingskracht van goud verder vergroot.

Een eeuwenoude maatstaf

De prijs van goud wordt wereldwijd bepaald aan de hand van de Troy ounce – een oude eenheid die teruggaat tot de Franse handelsstad Troyes. Eén Troy ounce is 31 gram, en wordt momenteel verhandeld voor meer dan 4.000 dollar. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Amerikaanse dollar gekoppeld aan goud, via de zogeheten goudstandaard. Hoewel dat systeem inmiddels verleden tijd is, blijft goud wereldwijd de ultieme referentie voor waarde en vertrouwen.

Tijdloze zekerheid

Of het nu gaat om oorlogen, politieke onrust of inflatie: goud behoudt zijn aantrekkingskracht als symbool van zekerheid. In een tijd waarin munten en markten wankelen, lijkt het edelmetaal opnieuw zijn rol als veilig toevluchtsoord te vervullen — niet alleen voor overheden en banken, maar ook voor gewone spaarders die hun vermogen willen beschermen.