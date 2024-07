Je goud verkopen? Volg dan deze checklist

Een relatie die over is gegaan, een erfenis, wat krap bij kas misschien? Er zijn veel redenen om goud te verkopen. Als je gouden sieraden van de hand wil doen, dan is het handig om van tevoren te weten waar je aan toe bent. Zo voorkom je teleurstellingen. Dit is dé checklist voor wie zijn goud wil verkopen.

1. Bedenk wat je wil verkopen

Wat heb je precies te bieden? Heb je armbanden, kettingen, ringen, broches, oorbellen, horloges, of misschien gouden munten? Zorg dat je goed bedenkt wat je wil verkopen en poets het nog even op om het er weer wat beter uit te laten zien voordat je het aanbiedt. Slaap er ook nog een nachtje over, want sommige sieraden hebben een grotere emotionele waarde dan je zou denken. Gouden sieraden verkopen is leuk, maar je wil er geen spijt van krijgen. Sieraden die je kunt laten taxeren zijn bijvoorbeeld ook sieraden met edelstenen en diamanten, of antieke sieraden. Het hoeft dus niet per se alleen maar goud te zijn.

2. Wat wil je ervoor hebben?

In principe heb je niet alles te zeggen over de prijs, maar je kunt je wel bedenken wat je zelf eventueel een wat te lage prijs vindt, waardoor je je goud misschien nog even wil houden. Kijk wat goud op dat moment ongeveer waard is en zorg dat je een getal in je hoofd hebt waar je je comfortabel bij voelt, want schrijf eventueel op welk bedrag je niet accepteert.

3. Laat het taxeren

Dit klinkt heel officieel, maar het laten taxeren van je sieraden is een kwestie van binnenlopen bij een inkoopwinkel en de experts je goud laten zien. Ze bekijken het, inspecteren het en komen met een bod. Zo kun jij bedenken of je dat wel wil. Overigens zullen de experts het goud ook mogelijk wegen om te helpen de prijs te bepalen. Taxatie is in principe gratis, zolang de insteek is om het te verkopen. Je kunt ook laten taxeren voor een verzekering, testament of persoonlijke interesse, maar daaraan zitten wel kosten verbonden. Online taxeren kan ook, maar dan moet je het goudgehalte en gewicht wel goed weten.

4. Verkoop het

Ben je akkoord met het bedrag, dan kan de verkoop in orde worden gemaakt. Vaak kun je het bedrag meteen in contanten ontvangen, al is overmaken op je bankrekening vaak ook een optie. Op het moment van schrijven zijn de goudprijzen 20,30 euro voor een gram 8-karaats goud van keurmerk 0,333. Heb je 24-karaatsgoud van keurmerk 1, dan kun je zelfs op 60,95 euro rekenen per gram.

Wie weet wat van waarde jij in huis hebt: je kunt het in ieder geval eens laten taxeren om te kijken waar je aan toe bent. Veel plezier!

[Fotocredits – BillionPhotos.com © Adobe Stock]