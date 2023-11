Inkt voor printers bijna net zo duur als goud

Printers worden steeds minder vaak gebruikt. We zijn ons immers steeds bewuster van duurzaam omgaan met de aardse middelen en dus proberen veel mensen, maar ook bedrijven, het gebruik van papier te beperken. De meeste post wordt al digitaal (per mail) verstuurd en ook het uitprinten van tickets, verslagen en andere documenten gebeurt tegenwoordig veel minder vaak dan een of twee decennia geleden. Maar

Printers kosten bijna niks…

Voor wie nog wel eens iets moet uitprinten, is het goede nieuws al vele jaren dat printers, zeker die voor thuis of klein zakelijk gebruik, steeds goedkoper worden. Uhhmmm… dat wil zeggen, voor de aanschaf van de printer hoef je niet meer diep in de buidel te tasten. Dat geldt niet voor de printerinkt. Maar dat is eigenlijk ook al heel lang bekend.

Een printer voor klein zakelijk gebruik, zoals de HP Officejet 8022 e, koop je al voor 120 euro. Een printer voor thuis, zoals de Canon Pixma TS5150, heb je al voor rond de 50 euro. Een avondje met z’n tweeën uit eten of naar de bioscoop is tegenwoordig vaak al duurder dan respectievelijk een HP printer voor kantoor of een Canon printertje voor thuis.

… maar de inktprijs gaat door het dak

Maar dan komt het. Zo’n printer heeft ook inkt nodig. In het VK heeft Which? uitgezocht wat nu duurder is: printerinkt of een exclusieve whisky. Het resultaat was bijzonder, en dus hebben wij dat ook maar eens gedaan voor Nederland.

Omdat inktcartridges per milliliter ‘gevuld’ worden, hebben we de prijs van een heel exclusieve whisky, goud en zilver omgerekend naar wat die kosten als je ze per milliliter zou afnemen. Bij de kosten van de inkt zijn we uitgegaan van de prijzen van originele cartridges van HP en Canon.

Een fles 18 jaar oude MacAllen Double Cask van 70cl kost in Nederland 399 euro. Dat is dus 57 cent per milliliter. Een combipack met vier cartridges (zwart en de drie kleuren) voor de Canon Pixma TS5150 kost hier 97 euro. Daarvoor krijg je dan vier inktcartridges met elk 11.7 ml inkt. Ofwel, per milliliter betaal je 207 cent. Bijna vier keer zo veel als je voor een milliliter van die exclusieve whisky.