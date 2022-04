The GlenDronach 50 jaar oude single malt en de prijs wil je niet weten

The GlenDronach heeft een 50 Years Old Single Malt. Dit is een mijlpaal in de bijna tweehonderdjarige geschiedenis van The GlenDronach want deze 50 Years Old is de meest zeldzame whisky van de Highland Distilleerderij tot nu toe. Whisky die zo uniek is dat het leuk is om hier toch maar eens wat extra aandacht aan te geven. Een whisky die je waarschijnlijk ook nooit gaat proeven, maar toch..

Wat maakt deze 50 Years Old nu zo bijzonder?

Om daar antwoord op te geven moeten we even terug in de geschiedenis van The GlenDronach. Deze unieke 50 jaar oude whisky is decennialang in alle rust gerijpt in de zeldzame Pedro Ximénez en Oloroso sherryvaten van de Spaanse bodega’s uit Jerez in Andalusië. De vaten zijn persoonlijk geselecteerd door Master Blender Rachel Barrie.



Slechts een aantal vaten kunnen zo’n leeftijd bereiken, dat komt doordat er elk jaar 1% van de rijpende whisky verdampt. Het verdampen wordt ook wel de Angels share genoemd. Hierdoor zijn er wereldwijd, maar 198 flessen van The GlenDronach 50 Years Old beschikbaar, en slechts twee hiervan zijn in Nederland te koop.

Emotie en legendes en proza horen bij deze whisky

De zeldzame whisky wordt al meer dan een halve eeuw beschermd en gekoesterd in de traditionele pakhuizen van The GlenDronach. Ze hebben overstromingen en strenge winters in de Highlands overleefd, en werden achtervolgd door de legende van een Spaanse geest. Over die laatste sage van de Spaanse geest hebben we overigens verder niets kunnen terugvinden.

Deze whisky vertelt het verhaal van volledige toewijding en het meesterschap van de whisky-makers die hun leven, met hoogte- en dieptepunten, hebben gewijd aan het beschermen en koesteren van deze meer dan unieke Scotch Single Malt.