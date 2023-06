GlenDronach, Schotse whisky met Spaanse roots

Als liefhebber van whisky, en dan bedoel ik wel het échte goede ‘spul’, is Schotland natuurlijk dé place to be. Welnu, onlangs was ik op bezoek bij The GlenDronach. Een kleine distilleerderij in de East-Highlands, een kilometer of 40 boven Aberdeen in de Valley of Forgue. Het is een van de oudste gelicenseerde distilleerderijen van Schotland, gestart in 1826 door James Allardice. Ik moet eerlijk bekennen dat ik tot een paar weken geleden deze distilleerderij, en haar Single Malt whisky’s, niet kende. Shame on me? Nou, als je weet dat Schotland bijna 150 distilleerderijen kent, dan neem ik mij dat zelf in ieder geval niet echt kwalijk.

Spaanse ‘roots’

Goed, GlenDronach dus. Zoals gezegd een relatief kleine distilleerderij waar jaarlijks zo’n anderhalf miljoen liter whisky gestookt wordt. Die wordt voor het grootste deel gebotteld over vier soorten Single Malt, nadat die 12, 15, 18 of 21 jaar gerijpt hebben. Voor wie het nog niet wist, dat rijpingsproces is wat de smaak van de whisky voor een groot deel bepaalt. En dan vooral de vaten waarin dat gebeurt. GlenDronach gebruikt daarvoor sherry vaten uit het zuiden van Spanje. Die komen van twee sherry producenten, Ximenez en Oloroso. Vandaar dus, een Schotse whisky met Spaanse roots.

Tijdens ons bezoek aan The GlenDronach waren die Spaanse roots niet alleen in de vorm van de vaten te zien. We kregen ook de gelegenheid om de verschillen tussen de diverse varianten van GlenDronach te proeven en te vergelijken met de sherry’s uit de vaten waarop de whisky van GlenDronach rijpt. Een bijzondere ervaring die ik iedere whisky liefhebber aanraad om een te ervaren. Koop bij je volgende fles whisky ook eens een fles van de sherry, of andere drank, waarvan de vaten gebruikt zijn voor het rijpingsproces van de whisky die je net gekocht hebt. Echt, je gaat versteld staan.

Nu ben ik vooral een whisky liefhebber die zich normaliter eigenlijk nauwelijks verdiept in het proces en de rijping. De whisky moet vooral lekker zijn, maar ik moet ook toegeven dat ik veel geleerd heb van de ervaring bij GlenDronach. Het wat voor mij een tweede bezoek aan een distilleerderij. De eerste keer was in 1993 bij Jack Daniel’s, maar dit terzijde.