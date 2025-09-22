Odido maakt als eerste bedrijf roamen op de Noordzee mogelijk

Mobiele provider Odido maakt het mogelijk om te internetten op de Noordzee. Het is voor het eerst dat een Nederlandse provider het mogelijk maakt om op zee te roamen met je telefoon. Er is wel een speciaal concept voor gelanceerd: Odido@Sea, in samenwerking met Tampnet, maar je internet gewoon binnen je bundel.
Het gaat om Europa’s grootste geïntegreerde offshore-netwerk voor mobiele telefonie op de Noordzee, waarmee Odido-klanten vanaf 1 januari de reguliere Europese tarieven betalen als ze individueel roamen. Het geldt ook voor klanten van andere Europese providers. Hiermee kunnen bijvoorbeeld mensen op boorplatformen en andere offshore faciliteiten beter internetten, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hoge satelliet-internetkosten moeten betalen.
Als je bijvoorbeeld met de boot naar Engeland gaat en je vergeet roaming uit te schakelen, dan kan dat een dure overtocht worden. Odido wil dit nu doorbreken, omdat de hele Noordzee nu een roaminggebied is waar je hetzelfde betaalt als je in Nederland of andere Europese landen gewend bent: je internet dus gewoon binnen je bundel. Het netwerk is maar liefst 300.000 vierkante kilometer en daarmee dekt het de internationale wateren van Noorwegen, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
“Bij Odido willen we dat iedereen verbonden moet kunnen zijn, ook als je midden op zee bent. Wie vandaag met de boot naar Engeland vaart, loopt het risico torenhoge tarieven te betalen voor mobiel internet en bellen”, stelt Gero Niemeyer, CFO bij Odido. “Met Odido@Sea bewijzen we opnieuw dat het anders kan. We breken wederom conventies en zorgen ervoor dat zoveel mogelijk mobiele gebruikers kunnen rekenen op ons netwerk.”
“Dankzij deze samenwerking zijn offshore werkers eindelijk verbonden, zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over hoge roamingkosten. Voor mensen die wekenlang op zee leven, gaat het gebruik van hun telefoon verder dan alleen gemak. Voor hen is het onderdeel van hun kwaliteit van leven”, vertelt Elie Hanna, CEO bij Tampnet.
Het is bovendien niet alleen om contact te houden met het thuisfront of lekker te gaan Netflixen: hiermee worden geavanceerdere mobiele diensten op zee mogelijk en kunnen private 5G-netwerken, edge computing en satcom beter op elkaar worden afgestemd voor offshore-platformen en de scheepvaart. Odido laat weten: “Ook kunnen push-to-talk-diensten, 5G Standalone en network slicing verder worden uitgerold voor zakelijke gebruikers. Dit opent nieuwe mogelijkheden, zoals het inzetten van drones van land naar zee en terug om schepen en windmolens te monitoren of om goederen, onderhoudsmaterialen en andere zaken sneller tussen land en zee te vervoeren.“
Ook als je van Ben of Simpel gebruikmaakt kun je roamen met Odido’s zeenetwerk. Vanaf 1 januari kan dat binnen hun individuele Roam Like at Home-bundel.