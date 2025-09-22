Odido maakt als eerste bedrijf roamen op de Noordzee mogelijk

Mobiele provider Odido maakt het mogelijk om te internetten op de Noordzee. Het is voor het eerst dat een Nederlandse provider het mogelijk maakt om op zee te roamen met je telefoon. Er is wel een speciaal concept voor gelanceerd: Odido@Sea, in samenwerking met Tampnet, maar je internet gewoon binnen je bundel.

Odido@Sea

Het gaat om Europa’s grootste geïntegreerde offshore-netwerk voor mobiele telefonie op de Noordzee, waarmee Odido-klanten vanaf 1 januari de reguliere Europese tarieven betalen als ze individueel roamen. Het geldt ook voor klanten van andere Europese providers. Hiermee kunnen bijvoorbeeld mensen op boorplatformen en andere offshore faciliteiten beter internetten, zonder dat ze bang hoeven te zijn dat hoge satelliet-internetkosten moeten betalen.

Als je bijvoorbeeld met de boot naar Engeland gaat en je vergeet roaming uit te schakelen, dan kan dat een dure overtocht worden. Odido wil dit nu doorbreken, omdat de hele Noordzee nu een roaminggebied is waar je hetzelfde betaalt als je in Nederland of andere Europese landen gewend bent: je internet dus gewoon binnen je bundel. Het netwerk is maar liefst 300.000 vierkante kilometer en daarmee dekt het de internationale wateren van Noorwegen, Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.