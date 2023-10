​Steve Jobs day: 5 lessen om van de Apple-oprichter te leren

Het is vandaag Steve Jobs day, een dag om stil te staan bij een techlegende die helaas niet meer onder ons is, maar waarvan we nog steeds dagelijks zijn uitvindingen gebruiken. Uitvindingen die inmiddels wel wat zijn geinnoveerd, maar die in de basis precies dat zijn wat de Apple-oprichter voor ogen had. 5 lessen van Steve Jobs Waarom het op 16 oktober wordt gehouden, Steve Jobs day? Dat heeft alles te maken met de dag waarop in 2011 de herdenkingsdienst werd gehouden voor Jobs. Hij stierf op 5 oktober, maar de herdenking bij Apple was op 16 oktober, waardoor dat officieel zijn dag is geworden. Een goed moment om stil te staan bij vijf belangrijke lessen die hij ons heeft geleerd.

1. Wees niet bang om te falen Eén van zijn bekendste optredens was toen hij aanwezig was bij de afstudeerceremonie van Stanford. Hij sprak daar onder andere over de dood, waardoor het extra impact had. Maar hij zei vooral veel over hoe hij had gefaald en hoe dat niet erg was. Hij is in 1985 zelfs ontslagen bij Apple, omdat hij zo overhoop lag met de board dat het gewoon niet meer ging. Uiteindelijk is dat gelukkig weer goedgekomen, maar hij ziet falen absoluut als nodig. Hij zei: “Je tijd is beperkt, dus verspil die niet met het leven van iemand anders. Laat je niet vangen door dogma's - dat is leven met de resultaten van het denken van anderen. Laat het lawaai van de meningen van anderen je eigen innerlijke stem niet overstemmen. En het belangrijkste, heb de moed om je hart en intuïtie te volgen. Die weten op de een of andere manier al wat je echt wilt worden. Al het andere is bijzaak.”



2. Omring jezelf met talent Hoewel Steve door zijn perfectionisme en daardoor niet altijd even gezellige persoonlijkheid soms een beetje als een einzelganger wordt gezien, was hij dat eigenlijk totaal niet. Het was ook zeker niet alleen Steve Jobs die Apple goed op de kaart zette. Hij had zichzelf omringd met getalenteerde mensen, zoals Jony Ivy, Tim Cook en Phil Schiller. Hij moest natuurlijk ook wel, want andere mensen moesten zijn legacy laten voortbestaan, maar dat hebben ze ook echt goed gedaan: de aandelen van Apple spreken boekdelen. Hij zag een bedrijf ook als een puzzel, waarin je alle goede stukjes op het juiste moment op de juiste plek moet leggen. Dat lijkt hij zeker te hebben gedaan.

3. Wees er vroeg bij Dit is een dubbele les van Jobs. Enerzijds startte hij zelf al heel vroeg een succesvolle carrière: Apple werd opgericht toen Steve Jobs begin twintig was. Dan ben je nog vol ideeën, creativiteit, en word je niet tegengehouden door een carrière waar je in vastzit of een gezinsleven dat ook veel tijd vraagt. Daarnaast bedoelen we met ‘wees er vroeg bij’ ook dat hij heeft gezegd: schaats waar de puck gaat zijn, niet waar hij is geweest. Het is geen quote van hemzelf, Wayne Gretzky zei het, maar hij herhaalde in 2007 wel dat hij dat altijd probeerde te doen bij Apple. Apple is zeker niet altijd de eerste met bepaalde producten, maar vaak wel met een variant ervan die heel breed wordt gedragen.

4. Stay hungry Zorg dat je niet te comfortabel wordt: blijf die hongerige beer op zoek naar meer. In de eerdergenoemde Stanford-speech zei hij ook: “Toen ik jong was, was er een geweldige publicatie genaamd The Whole Earth Catalog, een van de bijbels van mijn generatie. Het was gemaakt door ene Stewart Brand, niet ver van hier in Menlo Park, en hij bracht het tot leven met zijn poëtische touch. Dit was aan het eind van de jaren '60, vóór pc's en desktop publishing, dus alles werd gemaakt met typemachines, scharen en polaroidcamera's. Het was een soort Google in paperback, 35 jaar voordat Google verscheen: het was idealistisch en zat vol met handige tools en geweldige ideeën. Stewart en zijn team brachten verschillende nummers uit van The Whole Earth Catalog en toen het op zijn einde liep, brachten ze een laatste nummer uit. Het was halverwege de jaren zeventig en ik was net zo oud als jij. Op de achterflap van hun laatste nummer stond een foto van een landweggetje in de vroege ochtend, het soort weg waarop je zou kunnen liften als je zo avontuurlijk was. Eronder stonden de woorden: "Stay Hungry. Stay Foolish." Het was hun afscheidsboodschap toen ze zich afmeldden. Blijf Hongerig. Blijf dwaas. En dat heb ik mezelf altijd toegewenst. En nu je afstudeert om opnieuw te beginnen, wens ik je dat toe.”

5. Houd van de mensen om je heen, niet van de spullen “Of een horloge nou 30 dollar waard is of 300”, beide tonen dezelfde tijd. Hoe duur de auto ook is: de reis en de afstand die je aflegt zijn hetzelfde: je komt op dezelfde bestemming aan. Je kunt iemand inhuren om je auto voor je te rijden, of geld voor je te verdienen, maar je kunt niemand inhuren om de ziekte voor je te dragen. Je kunt materiële zaken vinden, maar er is iets dat je niet gaat vinden als je het eenmaal kwijt bent: het leven. Zorg goed voor jezelf en heb anderen lief.” Het klinkt misschien als een cliché, maar het hij heeft natuurlijk wel een punt. Misschien iets minder streven naar dingen, en meer naar momenten. We weten allemaal dat Jobs nu niet per se het type was dat zelf met een Louis Vuitton onder zijn arm liep, dus hij heeft dat niet alleen gerealiseerd op zijn sterfbed: hij wist dat ook gedurende het leven zelf.