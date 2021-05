Interview met Máxima bekeken door 3 miljoen mensen: dit zijn de reacties

Gisteren vierde onze koningin Máxima haar 50e verjaardag. Die speciale leeftijd was aanleiding voor een openhartig interview op tv. Matthijs van Nieuwkerk, die we allemaal kennen als talentvol interviewer van De Wereld Draait Door, had de eer om met Máxima om tafel te gaan. Maar liefst 3 miljoen Nederlanders keken ernaar. Het was een persoonlijk interview, waarin moeilijke onderwerpen niet uit de weg werden gegaan. Toch zijn de reacties erop gemend, vooral over de vakantie naar Griekenland werd gisteravond bij Beau aan tafel weer gesproken. Want maakte onze koningin zich er niet heel gemakkelijk vanaf en was Matthijs wel kritisch genoeg?

Vorm vooral je eigen mening en kijk het interview hier terug. De rel rondom de Griekenland-reis van vorige zomer doet Máxima volgens Beau af als 'een beetje dom 2.0'. Hoewel Matthijs probeert er nog iets dieper op in te gaan is het wel duidelijk dat té kritisch zijn niet in het protocol stond.

Protocol Koninklijk Huis

Het is bijzonder dat Máxima een groot televisie-interview gaf en zoiets komt dan ook niet zomaar van de grond. We krijgen een inkijkje in het bizarre leven van de leden van het Koninklijk Huis en daar zijn allerlei ingewikkelde protocollen aan verbonden. In 2013 interviewde Rick Nieman Willem-Alexander en Máxima samen vlak voordat de inhuldiging van Willem-Alexander als koning plaatsvond. Bij een groot interview is ook de Rijksvoorlichtingsdienst betrokken en sommige onderwerpen zijn taboe. Bovendien worden de beelden pas uitgezonden na goedkeuring van verschillende partijen. Wat je uiteindelijk op tv ziet, is dus ook wat het Koninklijk Huis zelf naar buiten wil brengen. De kans was natuurlijk klein dat Máxima ineens een grote onverwachte onthulling zou doen.

Wel eens over de kledingstijl van Máxima

We sluiten dit stuk graag positief af, dus wat je mening ook is over het interview en de Griekenland-kwestie, we gaan nu nog even over op kleding. Over één onderwerp lijkt Nederland namelijk wel eensgezind en dat is de prachtige kleding die de koningin draagt. Haar outfits zijn altijd prachtig en maken indruk. Bovendien draagt ze graag kleding van Nederlandse ontwerpers en mixt ze dure designerkleding met items van H&M en Zara. De koningin is een echt stijlicoon. Van modehuis Natan heeft ze veel kleding in haar kast hangen en ook Oscar de la Renta draagt ze graag. In de nieuwste persfoto's draagt ze een eenvoudige coltrui en ook dat staat Máxima fantastisch. Geniet nog even mee van wat mooie plaatjes!