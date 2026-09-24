Oktober staat voor de deur en dat betekent dat er weer nieuwe releases van LEGO aankomen. Releases die bij mensen die kwaad zijn over vroege kruidnoten in de supermarkt waarschijnlijk in het verkeerde keelgat schieten. Maar er zijn ook sets die veel meer mensen zullen waarderen. Bekijk ze nu.

Executor Super Star Destroyer

Star Wars-fans zullen juichen en huilen bij het zien van deze heel vette Executor Super Star Destroyer. Hij is prachtig puntig, hij heeft een aantal vette minifigs en hij past in veel interieurs. Wat er dan te huilen valt? De prijs. Je kunt deze 6.130 stenen tellende set kopen voor 749,99 euro

Avengers: Doomsday nieuwe Avengers toren

Hij is wat kleiner, hij is wat compacter, maar dat maakt hem wel wat makkelijker te bouwen en makkelijker in een kast te zetten. Deze set telt 954 stenen en bevat minifigures van allerlei populaire helden, zoals Doctor Doom, Yelena, Red Guardian, Bucky Barnes, Human Torch en Sentry. De prijs is daardoor ook iets beter behapbaar: hij kost 109,99 euro

Avengers: Doomsday helden en schurk

Niet iedereen houdt van BrickHeadz, maar wij wel. Zeker als ze er al zijn van films die pas over maanden uitkomen. We zitten natuurlijk te wachten tot we in december straks kunnen zien hoe erg Doctor Doom echt is, maar nu heb je dus alvast een kleine versie van deze opperschurk. En je krijgt er ook nog Thor, Gambit en The Thing bij, waarbij we vooral fan zijn van het uiterlijk van Gambit met zijn staf. Magisch. Deze set telt 467 stenen en kost 39,99 euro

PlayStation

We hebben eerder al een apart artikel aan deze set gewijd en dat is niet voor niets: hij is nu eenmaal heel erg vet, omdat we die console af en toe best missen. Je bouwt met deze PlayStation-set de eerste PS-console van Sony en hij bestaat uit 1.911 stenen. Je bouwt zowel de console als een controler, die ook daadwerkelijk aan elkaar vast zitten met een stekker. Lekker oldschool. Hij kost 159,99 euro

Oma's kersthuis

We waarschuwden al: in Denemarken zijn ze wel al met kerst bezig, want daar hebben ze geen Sinterklaas. Ditmaal komt het met een LEGO-kersthuis van oma en daarin zien we schattige kransen en een kerstboom, net als een sleetje met een paard en een sneeuwpop. Het is een koddig gezicht, en leuk voor op of rond de kersttafel, als het eenmaal zover is... De set bevat 1.354 stenen en kost 109,99 euro

Gezellige plantjes

Je zou kunnen denken dat deze al bestaan, maar dat zijn de Vrolijke of de schommelende plantjes: er zijn er meerdere van. Deze variant van Botanicals is echt voor boekenwurmen, want het ene potje leest een boek. Wederom, erg schattig, en vooral leuk om cadeau te doen. Ze zijn niet zo ingewikkeld of lang om te bouwen met 248 stenen en ze kosten ook maar 19,99 euro voor beide potjes, inclusief LEGO-plantjes erin dus.

Goed om te weten: alle sets in dit artikel zijn vanaf 4 oktober verkrijgbaar, behalve de gezellige plantjes: daar moet je tot 1 november op wachten.