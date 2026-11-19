De halve wereld heeft het over GTA 6, maar er zijn nog altijd heel veel mensen die de game niet spelen. Sommigen omdat ze niet gamen, anderen omdat ze niet de juiste consoles hebben, of het geld niet kunnen missen. En sommige mensen vinden GTA gewoon helemaal niks: dat kan ook he? Wat de reden ook is, er is genoeg te doen voor wie geen GTA 6 speelt.

Ga naar de avond van de filmmuziek

Een groot orkest en muziek uit allerlei bekende films : er zijn al veel succesvolle edities geweest en nu is de Avond van de Filmmuziek het hele weekend terug in de Ziggodome: of je nou vrijdag, zaterdag of zondag wat zoekt om te doen, de Amsterdamse concertzaal bied vermaak voor mensen die ofwel van muziek, ofwel van films houden, maar het liefst allebei natuurlijk.

Ga naar Shtick Fest

In Rotterdam is ook wat leuks te doen: Comedy Club Haug organiseert Shtick Fest, waarbij allerlei verschillende stand-uptalenten laten zien wat ze in huis hebben. Ook dit is alledrie de weekenddagen te bezoeken. En in tegenstelling tot de avond van de filmmuziek is het niet elke avond hetzelfde, dus je zou zelfs alledrie de avonden kunnen gaan.

Bezoek het Warming Up Festival

Vind je duurzaamheid belangrijk, dan is een bezoekje aan het Warming Up Festival misschien iets voor je: het wordt gehouden in de Tolhuistuin en is het hele weekend te bezoeken. Onderzoeksjournalisten van Follow the Money zijn aanwezig om je meer te vertellen over het verhaal achter internationale voedselhandel en daarnaast kun je leren wildplukken upcyclen en is het mogelijk om kleding te ruilen.

Kijk The Schiphol Diamantroof

Is de Schiphol-serie over wie er allemaal werken op de gigantische luchthaven een beetje te 'reality-tv' voor je, dan is er iets veel spannenders om te kijken. In The Schiphol Diamond Heist wordt in meerdere delen opgetekend hoe het kon gebeuren dat er een extreem goed voorbereide overval werd gepleegd op Schiphol waarbij er miljoenen aan diamanten werden buitgemaakt. Er zitten in deze serie getuigenissen, reconstructies en AI-beelden om dit bijzondere verhaal over Errol H.V. en zijn handlangers te vertellen.

Begin vast LEGO Ideas Home Alone te bouwen

Je kunt dit weekend alle winkelcentra aflopen om Sinterklaas tegen te komen, maar er zijn genoeg mensen die zich vast bezighouden met kerst. En hoe kun je je beter met kerst bezighouden dan door de LEGO-set van Home Alone te bouwen? Hij kost 299,99 euro, maar het is wel een kerstdecoratie waar je elk jaar weer blij van kunt worden. Hij bestaat uit 3955 stenen en bevat allerlei koddige referenties naar de iconische kerstfilm, inclusief kerstkransjes.

Ga naar de bioscoop

Of je nou naar het grappige How to Rob A Bank gaat of het Johnny Depp-speelt-een-typetje Ebenezer: er is genoeg te zien in de bioscoop . Voor gezinnen is er de nieuwe Disney-animatiefilm Hexed en mensen die wat meer into arthouse zijn kunnen van het stevige Hope genieten. En er is natuurlijk popcorn, een heerlijk donkere zaal en een heerlijk excuus om je smartphone even links te laten liggen.

Genoeg te doen dus, naast je eigen hobbies, werk en overige bezigheden. Fijn weekend vast!