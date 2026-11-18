Meta heeft net aangekondigd dat het met Direct komt, een app die je kunt gebruiken voor je Instagram DM’s. Het is dus een soort Facebook Messenger-app, maar dan voor alleen je privéberichten op Instagram. Wij vragen ons af: waarom? Hoeveel apps van Meta moeten we inmiddels op onze telefoon gebruiken? Elon Musk wil graag een alles-app maken, maar misschien is dat op dit moment een beter idee voor Mark Zuckerberg.

Heel veel Meta-apps

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Facebook Lite, Meta Business Site, Workplace from Meta, Meta Advertentiebeheer, Meta AI en nu dus ook nog Direct. Je kunt je telefoon aardig vol zetten met de apps van het bedrijf. Nu zal een ‘gewone burger’ geen Meta Advertentiebeheer gebruiken en wellicht ook geen Workplace from Meta, maar als we even puur kijken naar de veelgebruikte apps, dan kijk je in ieder geval wel naar 5 apps die misschien toch ook wel samen zouden kunnen gaan.

In China is het veel normaler dat er alles-apps zijn: WeChat laat je bijvoorbeeld chatten, bellen, betalingen doen, taxi’s bestellen en zelfs overheidszaken regelen en vliegtickets boeken. Zoiets zou voor Meta wat veel zijn, maar wat als het een soort social media-allesapp werd? Een app die standaard opent op WhatsApp, wat toch het meestgebruikt is. Vervolgens kun je bijvoorbeeld met tabbladen aan de zijkant naar Instagram en Facebook surfen. Facebook wordt natuurlijk de laatste jaren heel anders gebruikt dan in de eerste jaren, dus dat heeft eigenlijk een best andere rol gekregen.

Direct voor Direct Messages

Het is ook de vraag of de direct messages van Instagram en Facebook per se apart van elkaar moeten blijven: je hebt waarschijnlijk met ongeveer dezelfde mensen gesprekken. Dat kan in principe best worden samengevoegd: of er zou een mogelijkheid moeten komen waarbij je zelf kunt kiezen of je ze samenvoegt. Er kan ook met labels worden aangegeven welke direct messages dat dan precies zijn. Misschien zou er ook een ander tabblad kunnen worden toegevoegd waar je bijvoorbeeld creatieve uitspattingen kunt maken zoals stickers. En natuurlijk, het is Meta, zal er ook een tabblad moeten komen voor Meta AI.

Eén app als dit lijkt logischer dan al die losse apps die je maar steeds moet installeren. Het is eigenlijk ook best raar dat nog steeds Facebook vaak de voorgeïnstalleerde app is op Android-toestellen: wordt Instagram tegenwoordig niet veel meer gebruikt? Ook daarin zou het toch makkelijker zijn als het één app was en je nieuwe telefoon een lekker rustige, cleane opzet heeft?

Meta-app

De nieuwe app Direct is ergens te begrijpen, want de DM’s van Instagram zijn net zo populair, zo niet populairder, dan die van Facebook. En Facebook heeft ook een eigen chatapp. Ook is het wat rustiger dan Instagram openen. Maar toch: het zou toch veel beter zijn om alles op één plek te kunnen gebruiken, waarbij je misschien als gebruiker zelf nog kunt kiezen welke onderdelen je al dan niet inschakelt. Wij zien het wel zitten, nu Meta nog.