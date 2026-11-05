Social medium Snapchat heeft in Nederland 6 miljoen gebruikers. Dat betekent dat eenderde van de Nederlanders een account heeft op het social medium. Snapchat deelde dit tijdens de opening van zijn nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam. Daarnaast is er ook bekendgemaakt dat het wereldwijde aantal abonnees van Snapchat+, het betaalde abonnement, de 30 miljoen abonnees overschrijdt. Snap heeft wereldwijd bovendien 971 miljoen maandelijks actieve gebruikers.

Snapchat

Een ander abonnement van het social medium, Lens+ groeit het hardst: het abonnement op de exclusieve augmented reality-lenzen van het merk is met bijna 600 procent gegroeid, al geeft Snap niet aan hoeveel het eerst was. Ook de generatieve AI-functie Chat to Song zou daaraan bijdragen, en een aanbieding voor mensen die het nog nooit hebben gebruikt.

Snapchat-abonnementen kosten 4,49 euro per maand voor het +-abonnement, terwijl het Lens +-abonnement 7,99 euro kost. Wil je ze allebei, dan betaal je daar 9,99 euro voor. Verder geeft Snapchat nog niet heel veel weg over wat het in de toekomst zoal van plan is, maar het heeft natuurlijk wel vrij recent zijn augmented reality-bril Specs uit de doeken gedaan, die veel meer is dan de slimme brillen van Meta, maar ook een nogal opvallend montuur heeft.

Snapchat heeft in de hoofdstad een nieuw hoofdkantoor en daar werken onder andere developers en salesmensen. Dat laatste is belangrijk voor het social medium, want het werkt veel samen met adverteerders om speciale lenzen te maken en jongeren aan te spreken. Zo werkte het onder andere al samen met Nike, McDonald's en Rabobank. Daarnaast heeft het met het nieuwe kantoor ook een vast honk waar ze bijvoorbeeld kunnen overleggen met Snapchat-creators.

Gen Z

In Nederland zijn bijvoorbeeld Myron Koops, Scottsreality en Missnoapolagies bekend Snapchatters. Het is volgens het merk een populair social medium omdat de content verdwijnt en je dus 'je authentieke zelf' kunt zijn. In Nederland heeft het social medium wel de naam vooral onder Gen Z'ers erg populair te zijn: oudere generaties doen er meestal aanzienlijk minder mee. In sommige landen wordt Snapchat meer voor communicatie gebruikt dan bijvoorbeeld WhatsApp.

Snapchat kenmerkt zich niet alleen door de verdwijnende posts: het is ook bekend van de wereldkaart waarop je de locatie van je vrienden kunt zien (mits zij dit toestaan). Daarnaast werkt het met Bitmoji, een avatar die mensen van zichzelf kunnen maken.

Het is opvallend dat zoveel Nederlanders de app met het spookje weten te vinden, want het is dus zeker niet onder alle generaties even populair. Maar de vraag is of dat uitmaakt: met 6 miljoen gebruikers is de app overduidelijk populair.